В Минске завершается строительство общежития для студентов БГМУ и БГУИР

Новости Беларуси. Три новых дома сдали в Московском районе. Всего до конца 2023 года здесь планируют ввести в эксплуатацию около 90 тысяч квадратных метров жилья. Это десять многоэтажек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На семи объектах работы на финишной стадии. Так, завершается возведение жилого дома в границах улиц Грушевской и Разинской. Сейчас проводится утепление и покраска фасадов, внутренняя отделка и монтаж оборудования. Кроме того, в ближайшее время сдадут в эксплуатацию общежитие для студентов медицинского университета и БГУИР.

Владимир Касперович, начальник управления по архитектуре и строительству администрации Московского района:

Данное общежитие будет расположено по улице Семашко, в настоящее время работы находятся на завершающем этапе, происходит сборка мебели, ведутся работы по отделке мест общего пользования.