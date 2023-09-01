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В Минске завершается строительство общежития для студентов БГМУ и БГУИР

01 сентября 2023 14:51
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Новости Беларуси. Три новых дома сдали в Московском районе. Всего до конца 2023 года здесь планируют ввести в эксплуатацию около 90 тысяч квадратных метров жилья. Это десять многоэтажек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске завершается строительство общежития для студентов БГМУ и БГУИР-1

На семи объектах работы на финишной стадии. Так, завершается возведение жилого дома в границах улиц Грушевской и Разинской. Сейчас проводится утепление и покраска фасадов, внутренняя отделка и монтаж оборудования. Кроме того, в ближайшее время сдадут в эксплуатацию общежитие для студентов медицинского университета и БГУИР.

В Минске завершается строительство общежития для студентов БГМУ и БГУИР-4

Владимир Касперович, начальник управления по архитектуре и строительству администрации Московского района:
Данное общежитие будет расположено по улице Семашко, в настоящее время работы находятся на завершающем этапе, происходит сборка мебели, ведутся работы по отделке мест общего пользования.

В Минске завершается строительство общежития для студентов БГМУ и БГУИР-7

В приоритете и обеспечение жильем многодетных семей. Так, в 2024 году для этой категории граждан планируют построить две многоэтажки. Их проектирование на завершающей стадии.

# Строительство # общество # Владимир Касперович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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