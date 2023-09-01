Новые школьные автобусы вышли на маршруты в Клецком районе

Новости Беларуси. К 1 сентября учреждения образования готовятся основательно. Все процессы должны быть спланированы до мелочей. Чтобы учебный год прошел комфортно для ребят из сельской местности, в Минской области закупили новые школьные автобусы. Три из них будут курсировать по Клецкому району, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Здесь около 40 % учащихся – дети из деревень. Поэтому к вопросу о подвозе на занятия подошли основательно. Каждый новый автобус вмещает более 30 человек и соответствует всем стандартам. В салоне есть система охлаждения, места оборудованы ремнями безопасности. За руль садятся только опытные водители. Есть и резервный автобус, который выводят на маршрут в случае поломки. Поэтому в любой ситуации дети будут доставлены в школу.

Анатолий Климович, начальник управления по образованию, спорту и туризму Клецкого райисполкома:

Уже принято решение исполкома по организации подвоза детей. За каждым автобусом закреплены учреждения образования и населенные пункты, откуда будут забираться дети. Четко по графику автобус приходит в деревню, дети знают, где они садятся, с автобусами едет сопровождающий от учреждений образования. Дети садятся, приводят их в школу, а после окончания занятий их развозят. То же самое и по детским садам.

Сергей Прищепа, водитель школьного автобуса:

Я в этой профессии работаю более 13 лет. Водитель автобуса должен быть ответственным и пунктуальным, потому что он отвечает за безопасность детей.