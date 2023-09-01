«С 21 августа приступили к заготовке». Как идёт уборка кукурузы в Березинском районе?

Новости Беларуси. Почти все районы Минской области приступили к уборке кукурузы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Обработано уже более 10 тысяч гектаров. В среднем с круга собирают свыше 250 центнеров. Первые запасы початков и зеленой массы начали делать и аграрии Березинского района.

В хозяйстве «Здравушка-агро» под «царицу полей» отведено более тысячи гектаров. Уборка идет поэтапно. Урожайность – на уровне 2022 года, но выше средней по области.