«С 21 августа приступили к заготовке». Как идёт уборка кукурузы в Березинском районе?
Новости Беларуси. Почти все районы Минской области приступили к уборке кукурузы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Обработано уже более 10 тысяч гектаров. В среднем с круга собирают свыше 250 центнеров. Первые запасы початков и зеленой массы начали делать и аграрии Березинского района.
В хозяйстве «Здравушка-агро» под «царицу полей» отведено более тысячи гектаров. Уборка идет поэтапно. Урожайность – на уровне 2022 года, но выше средней по области.
При заготовке важно не передержать культуру на поле. Ведь кукурузная зелень идет на корм. А он не должен потерять питательных свойств. Поэтому особое внимание – агрономическим срокам.
Александр Асмоловский, директор сельскохозяйственного предприятия «Здравушка-агро»:
В связи с тем, что в этом году наблюдается дефицит атмосферных осадков и земли хозяйства представлены супесками – на 75 %, то созревание кукурузы произошло немного раньше. Поэтому с 21 августа приступили к заготовке кукурузы на силос.
В полях в 2023 году работают два новых комбайна. Средства на технику выделило государство. Кроме уборки кукурузы, занимаются подготовкой почвы под озимый сев. Осталось обработать около 30 % полей. С задачей планируют справиться до конца месяца.