Учения ОДКБ «Боевое братство – 2023» торжественно стартовали в Брестской крепости

Новости Беларуси. Коллективный ответ на внешние угрозы. В Брестской крепости торжественно стартовало совместное оперативно-стратегическое учение «Боевое братство 2023» стран ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В маневрах участвуют шесть государств, а это свыше 2,5 тысячи военнослужащих и около 500 единиц техники.

Контингент из России, Армении, Киргизии, Казахстана и Таджикистана уже разместился в лагере. Участники также провели совместные тренировки на боевое слаживание. В рамках учения подразделения отработают взаимодействие по различным направлениям: оперативные действия, разведка, материально-техническая служба, специальное учение с совместным формированием защиты и медицинского обеспечения «Барьер-2023».

Даниил Радкович, в оеннослужащий (Беларусь): Мы тренировались на полигоне, отрабатывали тактические передвижения. Смотрели, как двигаются другие страны. И узнавали что-то новое.

Чингиз Капаров, военнослужащий (Кыргызстан):

Мы уже участвовали в двух-трех тренировках. Нам предстоит согласовывать все действия с соседними странами. И надеемся, что все пройдет без происшествий и ошибок. И мы выполним задачу в полном объеме.

Как отметил генсек ОДКБ, учения проводятся в сложных геополитических условиях. Особенность маневров – комплексность и системный подход, использование всего арсенала сил и средств. Военнослужащие пройдут очередной тест на способность к совместной работе, а еще остановятся на современных подходах в военном деле.