ГПК: литовские погранслужбы не стремятся урегулировать проблему очередей на границе

Новости Беларуси. Проблема очередей остро стоит на белорусско-литовской границе. Погодные условия стремительно ухудшаются, у грузоперевозчиков истекают контракты, однако, несмотря на все это, контрольные службы сопредельной стороны не торопятся искать решение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напротив, продолжают искусственно замедлять процесс оформления фур. За последние несколько дней в пункте пропуска «Мядининкай», который остается наиболее загруженным на литовском направлении, пропустили всего 16 % грузовиков от возможного количества. Как сообщает Госпогранкомитет, всего въезда в страну ожидают свыше 1 000 фур.