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ГПК: литовские погранслужбы не стремятся урегулировать проблему очередей на границе

20 ноября 2023 10:46
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Новости Беларуси. Проблема очередей остро стоит на белорусско-литовской границе. Погодные условия стремительно ухудшаются, у грузоперевозчиков истекают контракты, однако, несмотря на все это, контрольные службы сопредельной стороны не торопятся искать решение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГПК: литовские погранслужбы не стремятся урегулировать проблему очередей на границе-1

Напротив, продолжают искусственно замедлять процесс оформления фур. За последние несколько дней в пункте пропуска «Мядининкай», который остается наиболее загруженным на литовском направлении, пропустили всего 16 % грузовиков от возможного количества. Как сообщает Госпогранкомитет, всего въезда в страну ожидают свыше 1 000 фур.

ГПК: литовские погранслужбы не стремятся урегулировать проблему очередей на границе-4

Немного активнее идет движение через польский погранпереход «Кукурыки». Здесь на территорию ЕС пропустили 54 % грузовиков. Что касается легкового транспорта, дольше всего приходится ждать проезда в польском «Тересполе». В минувшую пятницу, 17 ноября, у КПП скопилось 300 авто. За выходные поляки оформили 37 % машин.

# Очереди на границе Беларуси # общество # Фотофакт

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