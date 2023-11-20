В Витебске количество операций по эндопротезированию суставов увеличили вдвое

Новости Беларуси. В Витебской областной больнице вдвое увеличили количество операций по эндопротезированию крупных суставов. Максимально сократить лист ожидания подобных вмешательств – требование главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центральной клинике северного региона для выполнения этой задачи открыли второе специализированное отделение. Одновременно здесь лечение могут проходить 30 человек. Операционный блок оснастили современным оборудованием, а процесс восстановления проходит в комфортабельных палатах. Уже на вторые сутки после оперативного вмешательства пациенты делают первые шаги.

Виктория Короткова, пациент:

У меня было эндопротезирование тазобедренного сустава. Становилась я на очередь в 2019 году, но, как открыли это отделение, очередь быстрее пошла. Соответственно, прооперировали 15-го числа.

Татьяна Латкович, пациент:

Дзякуй за такое доброе, чуткое отношение к нам, врачи тут действительно от бога.

Евгений Матусевич, главный врач Витебской областной клинической больницы:

Мы подготовили персонал, то есть у нас практически сейчас 10 травматологов, которые владеют в полной мере операциями эндопротезирования, выполняют их. В принципе, ежедневно мы выполняем шесть-семь операций по эндопротезированию. Плюс еще ряд других высокотехнологичных операций по травматологии.