В Минске заработают два новых фонтана, один из них – светомузыкальный

Новости Беларуси. Фонтан эмоций. 26 апреля в Минске оживут водные архитектурные формы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественная церемония открытия сезона фонтанов состоится на площадке перед Большим театром оперы и балета. В 17.00 организаторы обещают незабываемое зрелище: в программе – классический балет, современная хореография и даже спортивные баталии в стиле карате.

К слову, в этом сезоне откроются два новых фонтана – в районе Национальной библиотеки и у здания Верховного суда. Фонтан по улице Жасминовой в районе Национальной библиотеки будет светомузыкальным – с лазерным шоу и мелкой водяной пылью.