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В Минске заработают два новых фонтана, один из них – светомузыкальный

26 апреля 2019 07:08
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Новости Беларуси. Фонтан эмоций. 26 апреля в Минске оживут водные архитектурные формы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественная церемония открытия сезона фонтанов состоится на площадке перед Большим театром оперы и балета. В 17.00 организаторы обещают незабываемое зрелище: в программе – классический балет, современная хореография и даже спортивные баталии в стиле карате.

К слову, в этом сезоне откроются два новых фонтана – в районе Национальной библиотеки и у здания Верховного суда. Фонтан по улице Жасминовой в районе Национальной библиотеки будет светомузыкальным – с лазерным шоу и мелкой водяной пылью.

В Минске заработают два новых фонтана, один из них – светомузыкальный-1

В Минске заработают два новых фонтана, один из них – светомузыкальный-3

# Фонтаны Минска # общество # Фотофакт

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