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В выходные в Минске отменят маршруты троллейбусов № 36, 40 и 29А

25 апреля 2019 21:10
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Новости Беларуси. Без пробок на дороге. Строительство развязки на проспекте Дзержинского подходит к завершению, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В выходные в Минске отменят маршруты троллейбусов № 36, 40 и 29А-1

Новый участок 1-го кольца от Либкнехта до Толстого с двухсторонней развязкой. Благодаря съездам на проспект Дзержинского водители смогут беспрепятственно попасть как на площадь Богушевича, так и на выезд из города на Брест.

В выходные в Минске отменят маршруты троллейбусов № 36, 40 и 29А-4

Сейчас 12 самосвалов общим весом практически в 400 тонн проверяют асфальт на прочность. Развязка откроется уже в мае. В связи с дорожными работами в выходные отменят маршруты троллейбусов № 36, 40 и 29А.

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

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