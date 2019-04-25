В выходные в Минске отменят маршруты троллейбусов № 36, 40 и 29А

Новости Беларуси. Без пробок на дороге. Строительство развязки на проспекте Дзержинского подходит к завершению, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новый участок 1-го кольца от Либкнехта до Толстого с двухсторонней развязкой. Благодаря съездам на проспект Дзержинского водители смогут беспрепятственно попасть как на площадь Богушевича, так и на выезд из города на Брест.