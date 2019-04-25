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Нарушителей парковки в районе площади Независимости теперь штрафуют в автоматическом режиме

25 апреля 2019 21:02
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Новости Беларуси. Новая система фотофиксации нарушений правил остановки и стоянки впервые в нашей стране начала действовать на улице Советской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Нарушителей парковки в районе площади Независимости теперь штрафуют в автоматическом режиме-1

Всего за несколько дней более 40 водителей получили «письма счастья». Следит за нарушениями стационарная камера ежесекундно, в том числе ночью. Штраф 25,5 рублей водитель обязан оплатить в течение месяца.

Нарушителей парковки в районе площади Независимости теперь штрафуют в автоматическом режиме-4

Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД Беларуси:
Планируется расширять такие системы для того, чтобы максимально именно работала над тем, чтобы люди не нарушали правила дорожного движения. Мы все понимаем, что чем больше будет работать техника, тем больше времени у сотрудников ГАИ на выявление грубых правил дорожного движения.

# Улицы Минска # общество # Станислав Соловей # Фотофакт

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