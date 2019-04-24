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Сезон фонтанов откроют 26 апреля представлением у Большого театра

24 апреля 2019 21:35
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Новости Беларуси. 26 апреля в столице стартует сезон фонтанов. Первым в столице заработает рукотворный гейзер у театра оперы и балета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сезон фонтанов откроют 26 апреля представлением у Большого театра-1

Именно там проведут торжественную церемонию. Праздник начнется в 17:00. Организаторы подготовили яркое представление, где соединятся классический балет, современная хореография, народный танец и показательные состязания в карате.

# Фонтаны Минска # общество # Фотофакт

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