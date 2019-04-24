Сезон фонтанов откроют 26 апреля представлением у Большого театра

Новости Беларуси. 26 апреля в столице стартует сезон фонтанов. Первым в столице заработает рукотворный гейзер у театра оперы и балета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. 26 апреля в столице стартует сезон фонтанов. Первым в столице заработает рукотворный гейзер у театра оперы и балета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Именно там проведут торжественную церемонию. Праздник начнется в 17:00. Организаторы подготовили яркое представление, где соединятся классический балет, современная хореография, народный танец и показательные состязания в карате.