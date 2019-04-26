33 года после аварии на Чернобыльской АЭС: памятные мероприятия пройдут сегодня по всей Беларуси

Новости Беларуси. 33 года после Чернобыльской катастрофы. Дата 26 апреля стала особой не только для граждан Беларуси, Украины и России, но и для всего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Загрязнение от мощного химического взрыва на атомной электростанции распространилось на значительные участки территории Советского Союза – 155 тысяч квадратных километров.