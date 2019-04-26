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33 года после аварии на Чернобыльской АЭС: памятные мероприятия пройдут сегодня по всей Беларуси

26 апреля 2019 06:56
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Новости Беларуси. 33 года после Чернобыльской катастрофы. Дата 26 апреля стала особой не только для граждан Беларуси, Украины и России, но и для всего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Загрязнение от мощного химического взрыва на атомной электростанции распространилось на значительные участки территории Советского Союза – 155 тысяч квадратных километров.

33 года после аварии на Чернобыльской АЭС: памятные мероприятия пройдут сегодня по всей Беларуси-1

По официальным сообщениям, сразу же после катастрофы погиб 31 человек, а 600 тысяч ликвидаторов, принимавших участие в тушении пожаров и расчистке, получили высокие дозы радиации.

Сегодня по всей стране пройдут памятные мероприятия, посвященные этой страшной дате и тем, кто, не жалея жизни и здоровья, встал на борьбу с последствиями аварии.

«А где превышает, а где нормально радиация. Всё равно, едим». Как живут в деревне, отселённой после катастрофы на ЧАЭС

33 года после аварии на Чернобыльской АЭС: памятные мероприятия пройдут сегодня по всей Беларуси-4

# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Фотофакт

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