Этот вид рака встречается чаще остальных. Врач медицинского центра «Нордин» рассказал, как справиться с болезнью

Нам известно более 100 различных видов рака, среди которых базалиома встречается чаще остальных. Такое название опухоль получила, так как развивается она на основе базальных клеток, из которых состоит верхний слой кожи.

Анатолий Коротин, онколог-хирург медицинского центра «Нордин»:

Это появление какой-то язвочки на коже, папулы, узелка. Как правило, длительно не заживает. Человек первое время не обращает внимания, а после привыкает к этому, зачастую проходят годы, пока он попадет к доктору. Доктор, осмотрев человека, может порой поставить сразу диагноз – базалиома. И направить человека для дальнейшего обследования и лечения.

Зачастую такие образования появляются на лице, реже на руках, ногах и плечах. Это связано с тем, что на эти участки чаще всего воздействует ультрафиолетовое излучение. У такого недуга благоприятный прогноз. Опухоль редко дает метастазы, от этого и низкий риск рецидивов заболевания. Но это вовсе не означает, что опухоль не требует лечения. Спустя длительное время базалиома может начать прорастать вглубь и нарушать костную структуру.

Анатолий Коротин:

В плане диагностики основной упор делается на клинический осмотр, на дерматоскопию, на соскоб для цитологического исследования, забор материала для гистологического исследования – биопсия. И если добавить к исследованию дерматоскоп, то можно с уверенностью сказать, что + 30 % к диагнозу добавим. Но окончательный диагноз в этой ситуации – это цитологическое и гистологическое исследование.