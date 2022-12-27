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Лукашенко поздравил работников и ветеранов БЖД с 160-летием со дня её основания

27 декабря 2022 08:04
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Новости Беларуси. 160-летие со дня основания отмечает Белорусская железная дорога. Первые поезда были запущены именно 27 декабря в 1862 году на участке Поречье – Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент поздравил работников и ветеранов БЖД.

Лукашенко поздравил работников и ветеранов БЖД с 160-летием со дня её основания-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Каждый год более чем полуторавековой истории – это славная летопись создания отечественной стальной магистрали, которая является важнейшей транспортной артерией и одним из самых узнаваемых брендов нашей страны. Благодаря слаженной работе многотысячного коллектива «Беларуская чыгунка» имеет репутацию надежного и пунктуального перевозчика пассажиров и грузов как в республике, так и за ее пределами. Бережно сохраняя традиции и внедряя современные технологии, компания уверенно движется вперед, постоянно повышая качество предоставляемых услуг.

Лукашенко поздравил работников и ветеранов БЖД с 160-летием со дня её основания-4

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# Белорусская железная дорога # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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