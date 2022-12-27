Лукашенко поздравил работников и ветеранов БЖД с 160-летием со дня её основания

Новости Беларуси. 160-летие со дня основания отмечает Белорусская железная дорога. Первые поезда были запущены именно 27 декабря в 1862 году на участке Поречье – Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Каждый год более чем полуторавековой истории – это славная летопись создания отечественной стальной магистрали, которая является важнейшей транспортной артерией и одним из самых узнаваемых брендов нашей страны. Благодаря слаженной работе многотысячного коллектива «Беларуская чыгунка» имеет репутацию надежного и пунктуального перевозчика пассажиров и грузов как в республике, так и за ее пределами. Бережно сохраняя традиции и внедряя современные технологии, компания уверенно движется вперед, постоянно повышая качество предоставляемых услуг.