В городском конкурсе «Столичный учитель – столичному образованию» участвует 100 педагогов

Один из самых престижных смотров – конкурс «Учитель года», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он ежегодно открывает новые имена и задает высокие стандарты для всей системы образования.

Важный этап на пути к республиканскому финалу – городской конкурс «Столичный учитель – столичному образованию». В 2026 году в нем участвуют 100 педагогов, а список номинаций расширился. Главное новшество – разделение конкурсантов на три группы: опытные учителя, начинающие специалисты и молодые руководители. Особое внимание содержанию заданий – они максимально приближены к реальной педагогической деятельности. Это дает участникам возможность проявить себя не только в привычных условиях, но и при решении новых профессиональных задач.

Людмила Венцерева, начальник Центра поддержки и развития инновационной образовательной практики Минского городского института развития образования:

Любое учреждение образования, которое готовится к конкурсу… У нас участник конкурса, за ним стоит команда, за ним стоит учреждение образования. И для того, чтобы эффективно подготовиться к конкурсным испытаниям, естественно, идет серьезная работа в учреждении образования. Во-первых, это сплачивает учреждение образования. Это изучение каких-то новых современных подходов, работа с литературой, белорусской литературой, опыт коллег наших из России, потому что там тоже очень активно развивается конкурсное движение. Поэтому, естественно, как любой конкурс, это, я думаю, что двигатели всего нового, что сегодня есть и что может быть в учреждениях образования.

Для непрерывного профессионального роста создана специальная площадка «Академия урока». Здесь педагоги проводят занятия в незнакомых классах, наглядно демонстрируя свои инновационные методики.