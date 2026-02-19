Быстрее и эффективнее! Белорусская промышленность берёт курс на обновление

Белорусская промышленность остается фундаментом национальной экономики. Однако современные вызовы требуют не просто наращивания объемов производства, а существенного повышения эффективности работы предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После критических замечаний Президента относительно качества продукции и избыточных складских запасов, отрасль активно переориентируется на повышение эффективности – внедряются современные технологии и ведется поиск новых рыночных ниш, позволяющих предприятиям развиваться динамичнее. Важным шагом стало создание мощного станкостроительного холдинга. Этот проект особенно актуален в нынешних условиях. Крупнейшие российские концерны испытывают острую потребность в станках и высокоточном оборудовании. Для Беларуси такое направление развития открывает широкие перспективы – от гарантированных заказов до укрепления позиций в качестве ключевого технологического партнера на союзном рынке.

Владимир Бойков, председатель бюро Государственного экспертного совета при государственном комитете по науке и технологиям Беларуси:

Два предприятия станкостроительных вошли в этот холдинг. Институт станкостроения – это головная организация. Основная задача – наладить выпуск и уже экспорт станков. Здесь Минпром держит на контроле эту ситуацию. Своевременно и старается качественно принимать соответствующие решения. Мы видим, все заводы наши работают. Существенный вклад в модернизацию отрасли вносит конкурс «Лидеры промышленности», который уже четвертый год служит инструментом выявления лучших управленческих практик. В нынешнем сезоне новая номинация – «Профессионал года». Учитывая, что 2026-й объявлен Годом белорусской женщины, особое внимание уделено женскому лидерству – выделены отдельные подноминации для лучших женщин-руководителей и их заместителей.