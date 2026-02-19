Быстрее и эффективнее! Белорусская промышленность берёт курс на обновление
Белорусская промышленность остается фундаментом национальной экономики. Однако современные вызовы требуют не просто наращивания объемов производства, а существенного повышения эффективности работы предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После критических замечаний Президента относительно качества продукции и избыточных складских запасов, отрасль активно переориентируется на повышение эффективности – внедряются современные технологии и ведется поиск новых рыночных ниш, позволяющих предприятиям развиваться динамичнее.
Важным шагом стало создание мощного станкостроительного холдинга. Этот проект особенно актуален в нынешних условиях. Крупнейшие российские концерны испытывают острую потребность в станках и высокоточном оборудовании. Для Беларуси такое направление развития открывает широкие перспективы – от гарантированных заказов до укрепления позиций в качестве ключевого технологического партнера на союзном рынке.
Владимир Бойков, председатель бюро Государственного экспертного совета при государственном комитете по науке и технологиям Беларуси:
Два предприятия станкостроительных вошли в этот холдинг. Институт станкостроения – это головная организация. Основная задача – наладить выпуск и уже экспорт станков. Здесь Минпром держит на контроле эту ситуацию. Своевременно и старается качественно принимать соответствующие решения. Мы видим, все заводы наши работают.
Существенный вклад в модернизацию отрасли вносит конкурс «Лидеры промышленности», который уже четвертый год служит инструментом выявления лучших управленческих практик. В нынешнем сезоне новая номинация – «Профессионал года». Учитывая, что 2026-й объявлен Годом белорусской женщины, особое внимание уделено женскому лидерству – выделены отдельные подноминации для лучших женщин-руководителей и их заместителей.
Татьяна Сахнович, заместитель председателя экспертного совета конкурса «Лидеры промышленности – 2026»:
Это уже победа конкретного человека и соревнования между конкретными персонами. То есть это персона, которая за собой ведет команду. Это тоже командная победа. Это не значит, что один человек сделает номинацию и будет лидирующий. Но всегда мы прекрасно понимаем, что тот, кто стоит во главе проекта, он зачастую является его идеологическим двигателем и воплощает все свои идеи. Поэтому эта номинация, наверное, самая интересная будет.
Повышение эффективности белорусских предприятий – многоаспектный процесс, охватывающий как развитие стратегических отраслей, так и поддержку квалифицированных кадров. Сочетание государственного контроля и здоровой конкуренции внутри отрасли призвано стать тем механизмом, который позволит белорусской продукции уверенно удерживать позиции на мировом рынке.