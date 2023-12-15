Минск присоединился к новогоднему благотворительному марафону «Наши дети»

Новости Беларуси. Минск присоединился к самому доброму и волшебному благотворительному марафону «Наши дети», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Минск присоединился к самому доброму и волшебному благотворительному марафону «Наши дети», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В 2023 году он стартовал в новом формате и объединил ребят из всех регионов нашей страны. В Минском государственном дворце детей и молодежи состоялось прямое включение с Брестской областью. На связь с ребятами из резиденции Деда Мороза вышли главные персонажи праздника. Подключились и другие города. Кроме того, в формате телемоста от имени всех минчан к поздравлениям с наступающим Новым годом и Рождеством присоединилось руководство города. Подготовил творческий подарок для юных жителей нашей страны и ансамбль народного танца «Чабарок».
Эмилия Васюкевич:
Мы выступали с номером «Зимушка». Мы его готовили целый месяц.
София Васюкевич:
Мы сначала слушали музыку – подбирали под этот танец, чтобы она подошла. Движения подбирали. Потом надо было с музыкой все сверить, чтобы четко попадалось.
Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
В нашем марафоне, который проводится по всей республике, главное, чтобы не остался в стороне ни один ребенок. Главное, чтобы каждый ребенок получил свой подарок и свою ту частичку внимания, которая необходима каждому человеку. Особенно накануне Нового года.
В рамках благотворительного проекта запланировано множество ярких мероприятий: утренники, театрализованные представления и, конечно, подарки. Так, только в столице подготовили свыше 55 тысяч новогодних сюрпризов для детей из многодетных семей и домов-интернатов. Заботой и вниманием окружат и старшее поколение. Благотворительный марафон для пожилых людей «От всей души» стартует 3 января.