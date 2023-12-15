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Минск присоединился к новогоднему благотворительному марафону «Наши дети»

15 декабря 2023 17:35
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Новости Беларуси. Минск присоединился к самому доброму и волшебному благотворительному марафону «Наши дети», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минск присоединился к новогоднему благотворительному марафону «Наши дети»-1

В 2023 году он стартовал в новом формате и объединил ребят из всех регионов нашей страны. В Минском государственном дворце детей и молодежи состоялось прямое включение с Брестской областью. На связь с ребятами из резиденции Деда Мороза вышли главные персонажи праздника. Подключились и другие города. Кроме того, в формате телемоста от имени всех минчан к поздравлениям с наступающим Новым годом и Рождеством присоединилось руководство города. Подготовил творческий подарок для юных жителей нашей страны и ансамбль народного танца «Чабарок».

Минск присоединился к новогоднему благотворительному марафону «Наши дети»-4

Эмилия Васюкевич:
Мы выступали с номером «Зимушка». Мы его готовили целый месяц.

София Васюкевич:
Мы сначала слушали музыку – подбирали под этот танец, чтобы она подошла. Движения подбирали. Потом надо было с музыкой все сверить, чтобы четко попадалось.

Минск присоединился к новогоднему благотворительному марафону «Наши дети»-7

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
В нашем марафоне, который проводится по всей республике, главное, чтобы не остался в стороне ни один ребенок. Главное, чтобы каждый ребенок получил свой подарок и свою ту частичку внимания, которая необходима каждому человеку. Особенно накануне Нового года.

Минск присоединился к новогоднему благотворительному марафону «Наши дети»-10

В рамках благотворительного проекта запланировано множество ярких мероприятий: утренники, театрализованные представления и, конечно, подарки. Так, только в столице подготовили свыше 55 тысяч новогодних сюрпризов для детей из многодетных семей и домов-интернатов. Заботой и вниманием окружат и старшее поколение. Благотворительный марафон для пожилых людей «От всей души» стартует 3 января.

# Благотворительная акция # общество # Артем Цуран # Новости Минска и Минской области

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