Новости по тегу #Максим Белоус

«В зимний период, особенно такой неординарный для последних зим, как этот, с пониженными отрицательными температурами, асфальт становится хрупким и плохо дышит. Это вызывает определенные деформационные изменения, в частности, трещины, образования ям».
Отметим, после того, как Беларусь накрыл циклон «Улли», со столичных дорог было вывезено более 700 тыс. куб. м снега. Его отправляют специальные места складирования и на снегоплавильный пункт на улице Машиностроителей.
Горремавтодор полностью готов к работе в сложных погодных условиях. Все предприятия обеспечены необходимыми материалами.
За выходные со столичных улиц вывезли более 55 тысяч кубометров снега. Их обработка противогололедными материалами продолжается.
Полностью асфальто-бетонное покрытие заменили на 57 участках дорог. Завершаются профилактические мероприятия, это в том числе герметизация трещин и поверхностная обработка полотна.
Московский – один из самых крупных районов столицы. В нем расположены десятки тысяч субъектов хозяйствования. Второй год подряд он становится лучшим в Минске по социально-экономическим показателям.
«На текущий сезон объемы запланированы в районе 2 миллионов квадратных метров дорог», – заявил Максим Белоус.
Более половины от этого объема – это полная замена дорожного полотна. Уже с начала 2025 года выполнен ямочный ремонт на площади более 20 тысяч квадратных метров.
В 2024 году в Минске было отремонтировано почти 2 млн кв. м улично-дорожной сети. Это рекордный показатель за последние 10 лет.
Обновляют и пятый на пересечении улиц Тростенецкая и Аранская. Кроме того, активно ведётся обновление улично-дорожной сети.
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