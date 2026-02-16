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Новости по тегу #Максим Белоус

Почему асфальт разрушается зимой? Узнали в «Горремавтодор Мингорисполкома»
16 февраля 2026 18:15

Почему асфальт разрушается зимой? Узнали в «Горремавтодор Мингорисполкома»

Горремавтодор заготовил свыше 9 тыс. тонн соли и более 20 тыс. тонн песко-соляных смесей
26 января 2026 17:49

Горремавтодор заготовил свыше 9 тыс. тонн соли и более 20 тыс. тонн песко-соляных смесей

Горремавтодор закупил дополнительно 54 единицы спецтехники для борьбы с непогодой
08 января 2026 20:49

Горремавтодор закупил дополнительно 54 единицы спецтехники для борьбы с непогодой

ЖКХ и дорожные службы организовали круглосуточную работу по расчистке улиц в Минске
05 января 2026 10:49

ЖКХ и дорожные службы организовали круглосуточную работу по расчистке улиц в Минске

С начала 2025-го в Минске обновили свыше 1,5 млн квадратных метров улично-дорожной сети
27 августа 2025 07:31

С начала 2025-го в Минске обновили свыше 1,5 млн квадратных метров улично-дорожной сети

Лучшие в своём деле – в Московском районе торжественно открыли Доску почёта
30 апреля 2025 19:21

Лучшие в своём деле – в Московском районе торжественно открыли Доску почёта

Объёмы на 2025-й – рекордные! В Горремавтодор озвучили цифры по плановому ремонту дорог и мостов
24 марта 2025 13:33

Объёмы на 2025-й – рекордные! В Горремавтодор озвучили цифры по плановому ремонту дорог и мостов

В 2025-м в Минске запланирован ремонт почти 1,9 млн кв. м асфальтобетонного покрытия
18 марта 2025 17:39

В 2025-м в Минске запланирован ремонт почти 1,9 млн кв. м асфальтобетонного покрытия

В Минске планируют обновить свыше 1,5 млн кв. м улично-дорожной сети в 2025-м
15 января 2025 17:47

В Минске планируют обновить свыше 1,5 млн кв. м улично-дорожной сети в 2025-м

В Минске капитально отремонтировали 4 путепровода
16 сентября 2024 17:44

В Минске капитально отремонтировали 4 путепровода

Протяженность свыше 2 тысяч километров – каково состояние ливневой канализации в Минске?
05 августа 2024 19:15

Протяженность свыше 2 тысяч километров – каково состояние ливневой канализации в Минске?

В Минске заменят более 1 млн 200 тыс квадратных метров дорожного полотна в 2024-м
11 марта 2024 17:51

В Минске заменят более 1 млн 200 тыс квадратных метров дорожного полотна в 2024-м