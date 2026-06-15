Минчане регистрируют питомцев. С марта в службы «Одно окно» было подано около 37 тыс. заявлений

Минчане массово регистрируют домашних питомцев. С марта в службы «Одно окно» было подано около 37 тысяч заявлений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оформить документы на кошку или собаку можно при личном посещении филиала службы «Одно окно» либо онлайн через единый электронный портал. Все бланки и формы находятся в открытом доступе в интернете. Из документов владельцу понадобятся удостоверение личности и подтверждение права собственности на животное.

Инна Бариева, директор КУП «Минское городское агентство обслуживания населения»:

Увеличилось все: и подача заявления через электронный портал, и без подведомственности. Когда люди находятся в городе Минске, подают здесь заявления, но их вопрос решают, допустим, в городе Бресте или в Пинске. Если ежегодно регистрировалось от 2 до 4 тысяч, то с марта по прошлую пятницу, 12 июня, было зарегистрировано около 37 тысяч заявлений. Конечно же, появились очереди. Конечно же, все, кто имеет домашних питомцев, пришли в службы «Одно окно». Со всем мы справляемся.

В Беларуси ужесточаются правила содержания домашних животных. Обязательная регистрация питомцев переходит в категорию строго контролируемых требований. Мера направлена на снижение численности безнадзорных животных и предотвращение ухудшения санэпидобстановки в жилых зонах.