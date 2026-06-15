Прямой эфир

Минчане регистрируют питомцев. С марта в службы «Одно окно» было подано около 37 тыс. заявлений

15 июня 2026 17:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Минчане массово регистрируют домашних питомцев. С марта в службы «Одно окно» было подано около 37 тысяч заявлений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Минчане регистрируют питомцев. С марта в службы «Одно окно» было подано около 37 тыс. заявлений -2

Оформить документы на кошку или собаку можно при личном посещении филиала службы «Одно окно» либо онлайн через единый электронный портал. Все бланки и формы находятся в открытом доступе в интернете. Из документов владельцу понадобятся удостоверение личности и подтверждение права собственности на животное. 

Кто может не платить налог на собак? Узнали о нововведениях.

Минчане регистрируют питомцев. С марта в службы «Одно окно» было подано около 37 тыс. заявлений -4

Инна Бариева, директор КУП «Минское городское агентство обслуживания населения»:
Увеличилось все: и подача заявления через электронный портал, и без подведомственности. Когда люди находятся в городе Минске, подают здесь заявления, но их вопрос решают, допустим, в городе Бресте или в Пинске. Если ежегодно регистрировалось от 2 до 4 тысяч, то с марта по прошлую пятницу, 12 июня, было зарегистрировано около 37 тысяч заявлений. Конечно же, появились очереди. Конечно же, все, кто имеет домашних питомцев, пришли в службы «Одно окно». Со всем мы справляемся.

В Беларуси ужесточаются правила содержания домашних животных. Обязательная регистрация питомцев переходит в категорию строго контролируемых требований. Мера направлена на снижение численности безнадзорных животных и предотвращение ухудшения санэпидобстановки в жилых зонах. 

# Человек и животные # Домашние животные

Другие новости рубрики

Все новости
«Объяснять таким уже поздно». Муковозчик о капризах белорусского малого бизнеса
15 июня 2026 17:40

«Объяснять таким уже поздно». Муковозчик о капризах белорусского малого бизнеса

В колледжах Беларуси стартовал прием документов: какие профессии в топе?
15 июня 2026 17:30

В колледжах Беларуси стартовал прием документов: какие профессии в топе?

Чем будет отличаться XIII Форум регионов Беларуси и России – рассказал гендиректор Минского отделения БелТПП
15 июня 2026 17:26

Чем будет отличаться XIII Форум регионов Беларуси и России – рассказал гендиректор Минского отделения БелТПП