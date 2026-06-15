В колледжах Беларуси стартовал прием документов: какие профессии в топе?

Для тех, кто делает ставку на рабочие профессии, наступил важный этап. Начался прием документов для поступления в учебные заведения профессионально-технического профиля. Выбор огромный – более 250 специальностей, принять планируют почти 29 тысяч человек. Времени на раздумья достаточно. Документы можно подать до 23 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рабочие специальности популярны среди молодежи. 48-49% белорусских 9-классников после базовой школы выбирают именно колледжи. И государственная программа предусматривает: к 2030 году эта доля должна быть не ниже половины. Подготовка рабочих кадров и специалистов среднего звена остается приоритетом для экономики Беларуси. О том, какие профессии сегодня в топе, расскажет Элла Маркевич.

С 15 июня по всей стране порядка 160 колледжей начали набор на уровень профтехобразования. Планируют принять около 29 тысяч юношей и девушек, но это не окончательная цифра. При наличии дополнительной потребности организаций – заказчиков кадров она может быть увеличена. Обучение чаще всего строится по принципу получения не одной, а сразу 2-3 смежных профессий. Это дает выпускнику больше возможностей при трудоустройстве. Более того, учреждения образования ежегодно корректируют квалификационную структуру, исходя из потребностей регионов.