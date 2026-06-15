В колледжах Беларуси стартовал прием документов: какие профессии в топе?
Для тех, кто делает ставку на рабочие профессии, наступил важный этап. Начался прием документов для поступления в учебные заведения профессионально-технического профиля. Выбор огромный – более 250 специальностей, принять планируют почти 29 тысяч человек. Времени на раздумья достаточно. Документы можно подать до 23 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рабочие специальности популярны среди молодежи. 48-49% белорусских 9-классников после базовой школы выбирают именно колледжи. И государственная программа предусматривает: к 2030 году эта доля должна быть не ниже половины. Подготовка рабочих кадров и специалистов среднего звена остается приоритетом для экономики Беларуси.
О том, какие профессии сегодня в топе, расскажет Элла Маркевич.
С 15 июня по всей стране порядка 160 колледжей начали набор на уровень профтехобразования. Планируют принять около 29 тысяч юношей и девушек, но это не окончательная цифра. При наличии дополнительной потребности организаций – заказчиков кадров она может быть увеличена. Обучение чаще всего строится по принципу получения не одной, а сразу 2-3 смежных профессий. Это дает выпускнику больше возможностей при трудоустройстве. Более того, учреждения образования ежегодно корректируют квалификационную структуру, исходя из потребностей регионов.
Александра Петрова, начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Беларуси:
В этом году приостановлена подготовка по 99 квалификациям либо закрыта в зависимости от потребностей региона. И по 93 квалификациям возобновлена либо открыта вновь. Появились также и новые для страны квалификации на уровне профессионально-технического образования, например, такие как машинист лесозаготовительной и трелевочной машины, оператор коптильной установки, машинист автомотрисы. На уровне профессионально-технического образования спрос растет, это подтверждают контрольные цифры приема и их 100-процентное фактически выполнение. То есть у нас каждый год цифры увеличиваются.
Система приема максимально прозрачная. Таблица проходных баллов будет обновляться трижды в день. Это позволяет каждому абитуриенту видеть актуальную картину и принимать взвешенные решения, исходя из своих результатов и возможностей. Прием на уровень профессионально-технического образования продлится до 23 августа. Длительный срок связан с обязательным медосмотром – для ряда профессий требуется справка об отсутствии противопоказаний.
Подробности смотрите в видео.