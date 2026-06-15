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Чем будет отличаться XIII Форум регионов Беларуси и России – рассказал гендиректор Минского отделения БелТПП

15 июня 2026 17:26
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Через несколько дней Беларусь окажется в центре союзной повестки. Столица вместе с Минской областью примет XIII Форум регионов в Беларуси и России – одну из крупнейших площадок для межрегионального сотрудничества двух стран. Тысячи гостей, десятки делегаций, сотни встреч, переговоров. Но форум это не только соглашения и контракты. Для Минска это возможность продемонстрировать свой экономический, инвестиционный, туристический и культурный потенциал. О том, сколько гостей ожидается в столице, как город готовится к масштабному событию, какие проекты могут получить развитие благодаря форуму, что покажет столица своим гостям, как Форум регионов помогает укреплять позиции Минска как одного из ключевых деловых центров союзного государства, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

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Екатерина Забенько, СТВ:
Минск на несколько дней станет столицей союзного бизнеса. Все-таки чем нынешний Форум регионов будет отличаться от предыдущих? Потому что есть какое-то развитие наверняка и вам есть, с чем сравнить.

Чем будет отличаться XIII Форум регионов Беларуси и России – рассказал гендиректор Минского отделения БелТПП-2

Сергей Набешко, генеральный директор Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты:
Минское отделение БелТПП взаимодействует с бизнесом Минска и Минской области. Впервые Минская область принимает Форум регионов и является стороной, отвечающей за все мероприятие. При этом без столицы понятно, что это произойти не может. В Минской области есть возможность показать масштабные региональные промышленные предприятия: Жодино – БЕЛАЗ и «БЕЛДЖИ». Культурная составляющая нашей области. В столице сегодня центр притяжения деловой активности существует. Сам выставочный комплекс, который будет служить основной площадкой для пленарного заседания, наверное, тому яркое подтверждение. Минский международный выставочный центр в прошлом году впервые принял «ИННОПРОМ», который фактически пришел к нам в страну по инициативе торгово-промышленных палат. В этом году он будет дальше развиваться. В конце сентября-начале октября состоится очередная выставочная кампания в этой части. Что отличает сегодняшний форум, наверное, от предыдущих? Я бы сказал, с точки зрения обывателя, как раз таки формат выставочного мероприятия. Обычно по практике это крупные промышленные производители, которые презентуют свои максимально современные достижения. В этом году было принято решение, что основной акцент будет сделан именно на выставку-ярмарку – товары народного потребления, пищевую промышленность, косметику. Я думаю, что те традиции и наработки, которые формировались 12 лет, уже в этом году дальше масштабируются и появляются новые элементы.

Подробности в видео.

# Екатерина Забенько # Сергей Набешко # Международное сотрудничество # Союзное государство # Беларусь-Россия # форум

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