«Объяснять таким уже поздно». Муковозчик о капризах белорусского малого бизнеса

В Сети обсуждают проект указа, который запретит вести в садовых товариществах деятельность по организации отдыха и развлечений, сдавать бани. А что, логично – дачи и так теснятся рядышком. Шумные вечеринки не могут не беспокоить соседей. Согласны с новацией?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

У наших земляков, девчонки, есть одно качество. Они иногда полагают, что законы писаны для кого угодно, но только не для них. Логика такая. Это же моя дача, правильно? Значит, могу ее сдавать кому хочу, верно? А тот, заплатив, волен хоть свадьбу, хоть похороны на грядках устраивать. Уплочено же, так ведь? И они криком кричат о своей правоте. Тик-токают без перерыва, чтобы лично Президент промывал им мозги.

Одна такая в Могилеве, на стене дома, на пешеходной улице, где у нее своя лавка, повесила старый ковер. А когда власти потребовали убрать его с фасада здания, завопила. «Где красота, которую мы испортили? Где эти совершенные линии фасадов, которые важнее человеческого сердца? Улица умирает без малого бизнеса и эмоций». Умирает улица. Ни больше, ни меньше. А прочитать сухой параграф Кодекса о культуре? Категорически запрещается изменение и ухудшение условий восприятия недвижимых материальных историко-культурных ценностей, к которым тот фасад и относится. Вот прочитать это она не осилила. Объяснять таким, мне кажется, поздно. Больно штрафовать, как в Европе – жалко. Вот и остается, что просто запрещать. Как малым детям, ей-богу.