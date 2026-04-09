Кто может не платить налог на собак? Узнали о нововведениях

Настасья Пинчук, корреспондент:
Налог за владение собаками в Беларуси – тема, которая вызывает споры. Кто-то платит исправно, а кто-то до сих пор не регистрирует питомца. Сегодня мы разберем этот вопрос по пунктам. От сумм в квитанциях до реальных льгот.
Мало кто знает, но финансовые обязательства перед государством владельцев собак в Беларуси появились еще в прошлом веке. Право взимать такой сбор местным властям дали в феврале 1997-го. И хотя за 29 лет правила регистрации и суммы в квитанциях неоднократно менялись, сама суть осталась прежней. Завел питомца – заплати налог.
Для тех, кто готов платить, путь один – служба «Одно окно» администрации своего района по месту жительства. Закон отводит на регистрацию всего три дня с момента появления питомца в доме. Процедура бесплатная, вести собаку с собой не нужно. Владелец сразу получает жетон и удостоверение. При себе достаточно иметь паспорт, но если вы живете не один, потребуется письменное согласие всех совершеннолетних домочадцев или арендодателя жилья. Важный нюанс – если питомец скончался, его обязательно нужно снять с учета. В противном случае собака формально останется в базе, а налог продолжит начисляться. С механизмом оплаты все ясно, но у горожан остаются вопросы. Почему в списке плательщиков значатся именно собаки?
Ольга Драпей, заместитель генерального директора по идеологической работе Минского городского жилищного хозяйства:
Собака – это то животное, которое, по сути, и выходит за пределы квартир, в отличие от кошек. Даже на те же коммунальные предприятия ложится большая нагрузка по содержанию территории. В том числе и обустройство площадок для выгула собак. Сейчас в Минске 73 площадки для выгула собак и 48 мест для выгула.
В налоговом кодексе есть место и для послаблений. Инвалиды первой и второй группы, а также инвалиды-владельцы собак-поводырей полностью освобождаются от уплаты налога. Право на льготу имеют также инвалиды третьей группы, пенсионеры, многодетные семьи, а также родители, воспитывающие детей инвалидов до 18 лет. Не платить за питомца могут и жители частного сектора. Однако у этого бонуса есть строгий лимит. Льготы действуют только на одну собаку. За каждого последующего четвероногого в доме производить отчисление придется.
Раньше налог приходил только тем, кто добросовестно поставил питомца на учет. Но с 1 июля 2026 года правила игры изменятся. В налоговом законодательстве больше не будет привязки к регистрационному штампу. Сумма в жировке появится, как только будет установлен сам факт проживания собаки в квартире или доме. Данные о нелегалах планируют собирать повсюду – от ветеринарных клиник и зоогостиниц до соседей. А подтверждать информацию будут в ходе обходов жилого фонда специальными комиссиями.
Подробности в видео.