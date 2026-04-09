Кто может не платить налог на собак? Узнали о нововведениях

Настасья Пинчук, корреспондент:

Налог за владение собаками в Беларуси – тема, которая вызывает споры. Кто-то платит исправно, а кто-то до сих пор не регистрирует питомца. Сегодня мы разберем этот вопрос по пунктам. От сумм в квитанциях до реальных льгот.

Мало кто знает, но финансовые обязательства перед государством владельцев собак в Беларуси появились еще в прошлом веке. Право взимать такой сбор местным властям дали в феврале 1997-го. И хотя за 29 лет правила регистрации и суммы в квитанциях неоднократно менялись, сама суть осталась прежней. Завел питомца – заплати налог.

Для тех, кто готов платить, путь один – служба «Одно окно» администрации своего района по месту жительства. Закон отводит на регистрацию всего три дня с момента появления питомца в доме. Процедура бесплатная, вести собаку с собой не нужно. Владелец сразу получает жетон и удостоверение. При себе достаточно иметь паспорт, но если вы живете не один, потребуется письменное согласие всех совершеннолетних домочадцев или арендодателя жилья. Важный нюанс – если питомец скончался, его обязательно нужно снять с учета. В противном случае собака формально останется в базе, а налог продолжит начисляться. С механизмом оплаты все ясно, но у горожан остаются вопросы. Почему в списке плательщиков значатся именно собаки?