В Минске за 2023 год переложили свыше 55 км коммунальных тепловых сетей
Новости Беларуси. В Минске снижается количество повреждений на трубопроводах. В этом направлении в городе ведется активная работа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Основной фактор надежного и бесперебойного теплоснабжения – обновление коммуникаций. Так, в 2023 году предприятие «Минсккоммунтеплосеть» заменило свыше 55 километров трубопроводов. Наращиваются и объемы. На баланс принимаются сети новых жилых комплексов «Минск Мир» и «Северный берег». Там будут строиться котельные. Тем временем не прекращаются ремонтные работы в старых районах.
Наталия Рощина, директор УП «Минсккоммунтеплосеть»:
В настоящее время проводятся работы на пяти объектах. Из них три объекта, на которых производится замена транзитного трубопровода. Это Якубовского, 15/1, Матусевича, 61 и Алибегова, 13/3. И по двум объектам идет замена наружного трубопровода, это Партизанский проспект, 146 и Нестерова, 61.
Стоит отметить, что для горячего водоснабжения в Минске применяют трубы белорусского производства. Они способны выдержать температуру до 75 градусов. Срок их эксплуатации – почти 50 лет.