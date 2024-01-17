В Минске за 2023 год переложили свыше 55 км коммунальных тепловых сетей

Новости Беларуси. В Минске снижается количество повреждений на трубопроводах. В этом направлении в городе ведется активная работа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Основной фактор надежного и бесперебойного теплоснабжения – обновление коммуникаций. Так, в 2023 году предприятие «Минсккоммунтеплосеть» заменило свыше 55 километров трубопроводов. Наращиваются и объемы. На баланс принимаются сети новых жилых комплексов «Минск Мир» и «Северный берег». Там будут строиться котельные. Тем временем не прекращаются ремонтные работы в старых районах.