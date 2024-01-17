Прямой эфир

В Минске за 2023 год переложили свыше 55 км коммунальных тепловых сетей

17 января 2024 17:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске снижается количество повреждений на трубопроводах. В этом направлении в городе ведется активная работа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Основной фактор надежного и бесперебойного теплоснабжения – обновление коммуникаций. Так, в 2023 году предприятие «Минсккоммунтеплосеть» заменило свыше 55 километров трубопроводов. Наращиваются и объемы. На баланс принимаются сети новых жилых комплексов «Минск Мир» и «Северный берег». Там будут строиться котельные. Тем временем не прекращаются ремонтные работы в старых районах.

В Минске за 2023 год переложили свыше 55 км коммунальных тепловых сетей-1

Наталия Рощина, директор УП «Минсккоммунтеплосеть»:
В настоящее время проводятся работы на пяти объектах. Из них три объекта, на которых производится замена транзитного трубопровода. Это Якубовского, 15/1, Матусевича, 61 и Алибегова, 13/3. И по двум объектам идет замена наружного трубопровода, это Партизанский проспект, 146 и Нестерова, 61.

В Минске за 2023 год переложили свыше 55 км коммунальных тепловых сетей-4

Стоит отметить, что для горячего водоснабжения в Минске применяют трубы белорусского производства. Они способны выдержать температуру до 75 градусов. Срок их эксплуатации – почти 50 лет.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Наталия Рощина # Новости Минска и Минской области

Другие новости рубрики

Все новости
По итогам 2023-го объём промышленной продукции Партизанского района Минска составил более 5 млрд рублей
17 января 2024 17:44

По итогам 2023-го объём промышленной продукции Партизанского района Минска составил более 5 млрд рублей

Фельдман: в России вероятность цветных революций крайне мала, а в США крайне велика
17 января 2024 17:38

Фельдман: в России вероятность цветных революций крайне мала, а в США крайне велика

Посыл на формирование полноценного гражданина. Рассказываем о военно-патриотическом клубе при в/ч 3214
17 января 2024 17:38

Посыл на формирование полноценного гражданина. Рассказываем о военно-патриотическом клубе при в/ч 3214