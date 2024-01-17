По итогам 2023-го объём промышленной продукции Партизанского района Минска составил более 5 млрд рублей

Расширение экспорта, внедрение новых производств, рост заработной платы и увеличение выпускаемой продукции. Это ключевые направления в работе минских предприятий в 2024-м, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Основной вклад в валовый региональный продукт вносят промышленные организации Минска. Сегодня четверть общего объема продукции выпускается предприятиями Партизанского района. Несмотря на внешнеэкономические факторы, нашим флагманам удалось обеспечить производство тракторов, коммунальной и пассажирской техники. С положительной динамикой сработали и пищевые предприятия. По итогам 2023 года объем промышленной продукции района составил более 5 миллиардов рублей. Около 60 % выпускаемых товаров отправляется на экспорт. География поставок расширяется с каждым годом – сегодня это более 70 стран мира.

Денис Капитан, первый заместитель главы администрации Партизанского района:

Предприятия экспортировали на общую сумму более 1 миллиарда 300 миллионов долларов США. В принципе, это хороший показатель, мы гордимся этими результатами. Предприятия, помимо удовлетворения спроса на товары, продукцию, выполняют свои социальные обязательства в рамках работы наших трудовых коллективов, своевременно выплачивается заработная плата.