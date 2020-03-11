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В Минске высадят более 2 миллионов цветов

11 марта 2020 11:18
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Гость программы «Большой город» Анжелика Пузанкова руководитель службы по благоустройству УП «Минскзеленстрой».

В Минске высадят более 2 миллионов цветов-1

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов УП «Минскзеленстрой»:
Что касается организации озеленений, мы планируем более 2 млн. цветов высадить в этом году. Но не надо забывать, что 350 тысяч луковичных растений цветут в весенний период. Те же тюльпаны.

 

# Озеленение # общество # Анжелика Пузанкова # Екатерина Забенько

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