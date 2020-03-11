В Минске высадят более 2 миллионов цветов

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов УП «Минскзеленстрой»:

Что касается организации озеленений, мы планируем более 2 млн. цветов высадить в этом году. Но не надо забывать, что 350 тысяч луковичных растений цветут в весенний период. Те же тюльпаны.