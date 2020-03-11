«С песней веселее жить». Со своими дискотеками, магазином и парикмахерской. Кто и как живёт в необычном интернате в Минске

Дом дружбы. Это здание на проспекте Рокоссовского, 50 – типичный образец архитектуры прошлого века. Но совсем другая история творится за его окнами. В программе «Минск и минчане» о людях, которые здесь живут. Специальный дом для ветеранов отметил день рождения, а своих первых жильцов принял еще в январе 1993 года.

Ольга Гаврук, заместитель директора ГУ «Специальный дом-интернат для ветеранов, престарелых и инвалидов №1»:

На данный момент проживает 177 человек. В возрасте от 19 до 92 лет. Основной контингент заселяющихся к нам – это молодые инвалиды. У нас почти 50 человек – это инвалиды-колясочники. При том, это те инвалиды, которые хотят себя реализовать в жизни. Вся молодежь у нас занимается спортом, причем серьезно, участвуют в соревнованиях международных, ездят на параолимпиады.

Танец как жизнь. Будни Анны Горчаковой состоят из непрерывных тренировок и чемпионатов. Много лет назад борисовчанка приехала покорять столицу, где у нее не было ни родных, ни друзей.

Анна Горчакова, 4-кратная чемпионка мира по спортивным танцам на инвалидных колясках, мастер спорта международного класса:

Я поступила на дневное отделение и сделала все возможное, чтобы на дневном отделении остаться и не уйти на заочное. А параллельно занялась танцами – была отдушина. Но эта отдушина превратилась в хорошие спортивные достижения. Руководство данного Дома, руководство университета, посмотрев мои достижения, сказали – мы имеем возможности помочь, и не отпустим назад в Борисов. И выделили мне здесь квартиру в этом доме. Безумно рада и счастлива, что у меня есть возможность здесь жить. Сегодня за плечами этой хрупкой с виду девушки – четырехкратный чемпионский титул. Дома она бывает редко – работа, тренировки, соревнования.

Анна Горчакова:

Был чемпионат мира в начале декабря, планируется Кубок мира в апреле. Активно готовлюсь сама, продолжаю танцевать и активно готовлю своих учеников.

Ферзь, конь, ладья. Виктор Ястребов – главный гроссмейстер в доме. По совместительству еще и главный организатор всех местных дискотек. В интернате бывший токарь провел 25 лет. Виктор Михайлович уверен: лучшей альтернативы для тех, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации не найти. Виктор Ястребов:

Превосходный дом! Для нашего возраста этот дом – замечательное пристанище.

Вид из окна – настоящая картина маслом. Район расположился в междуречье Свислочи и заболоченного ручья Слепянка. Здесь раскинулся красивый благоустроенный парк имени Грековой, хватает зеленых уголков для прогулок и вблизи дома. Пока за окном минус – досуг проводят за настольными играми, но как только погода станет ласковее, Виктор Ястребов, первым делом, отправится по уже знакомым тропинкам.

Виктор Ястребов:

Можно посмотреть на красоту этих и ёлок, и осинок. Клёны настолько красивы своей листвой. Красота особенно со стороны, которая у нас северная. «Покой нам только снится» – под таким девизом живет Ольга Деревяго. Ее дни расписаны по минутам – только бы везде успеть! И даже административные обязанности не в тягость – помогать своим друзьям и коллегам всегда приятно. Ольга Деревяго:

Я, вообще, активный образ жизни веду, у нас спартакиады проходят, соревнования, турслеты, за границу ездим. Лето, тепло – сейчас вот эта велодорожка есть, мы на велодорожке, как поедем, можем и до Площади Победы.

В 176-ой квартире съемочную группу, по старой русской традиции, хлебом-солью встречает Таисия Сотникова, руководитель ансамбля «Соседушки». Прекрасный макияж, красивая укладка, великолепный наряд – глядя на эту элегантную даму золотого возраста, поражаешься ее энергии! Впрочем, живые огоньки в глазах и широкая улыбка говорят: цифра в паспорте – не главное. Таисия Сотникова:

Людям что надо – хлеба и зрелищ. Люди очень хотят петь, особенно в возрасте. С песней веселее жить. Делаем концерты. Первое место занимали как-то даже по Ленинскому району.

Под крышей одного дома дружно соседствуют люди с непростыми судьбами. Старожилы опекают новоселов, те отвечают пенсионерам взаимностью, становятся им настоящими внуками. Молодые создают семьи, рожают детей. И каждый чувствует себя членом одной большой семьи. Таисия Сотникова:

Если кто-то куда-то уезжает или что-то надо, мы поддерживаем друг друга. Мы здесь, как одна семья. Ни одно мероприятие не обходится без Таисии Сотниковой. Под аккомпанемент ее баяна плясали все соседи. Здесь знают наверняка: музыка – лучшее лекарство от всех бед.

В обычном интернате все подчинено расписанию. Здесь же, наоборот, жильцы сами диктуют правила. В доме 185 квартир, причем на первом и втором этажах они выглядят несколько иначе: здесь живут инвалиды-колясочники. В их комнатах отсутствуют пороги и можно беспрепятственно выехать на балкон.

Ольга Гаврук:

В нашем доме созданы прекрасные социально-бытовые условия. У нас есть свой магазин, парикмахерская, мастерская по ремонту одежды, стоматология, по графику работает кабинет, куда приходит медсестра из 18-ой поликлиники для выписки рецептов, каких-то минимальных медицинских манипуляций, консультаций. Функционирует городская библиотека.