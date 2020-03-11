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Белая акация и бузина. Учёные составили «Чёрную книгу флоры». Какие растения запрещено высаживать в Беларуси?

11 марта 2020 09:51
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«Черная книга флоры Беларуси: чужеродные вредоносные растения». Издание под таким названием недавно увидело свет. Гостеприимные белорусы составили большой список неугодных «пришельцев». Кто они? Почему вызывают такую озабоченность?

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – директор Института экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси – Александр Пугачевский и старший научный сотрудник Института экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси – Аркадий Скуратович.

Белая акация и бузина. Учёные составили «Чёрную книгу флоры». Какие растения запрещено высаживать в Беларуси?-1

Что такое инвазивное растение?

Александр Пугачевский, директор Института экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси:
Прежде всего, это чужеродные растения, те, которые проникли в наши границы либо посредством усилий человека, либо своим собственным ходом. Второй признак – они настолько успешно и грозно развиваются в наших лесах, болотах, лугах, что они создали угрозу нашему аборигенному биологическому разнообразию. Нередко еще эти виды наносят экономический и социальный ущерб. Социальный – имеется в виду – создается угроза здоровью человека.

Есть ли какие-то спорные растения? Допустим, кто-то их считает вредными, а кто-то нет?

Аркадий Скуратович, старший научный сотрудник Института экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси:
Допустим, всем известен сегодня золотарник канадский, был введен где-то в начале 20-х годов, в конце позапрошлого столетия, как красиво цветущий декоративный вид, а теперь когда прошло много поколений, считается, что 40 и более поколений, если растение прошло, то оно уже более или менее адаптируется к условиям нового своего существования.

Белая акация и бузина. Учёные составили «Чёрную книгу флоры». Какие растения запрещено высаживать в Беларуси?-4

Сколько растений вы описали в этой книге?

Александр Пугачевский:
В этой книге 52 видовых очерка и, в любом случае, она отражает видение сообщества экспертов-ботаников.

Белая акация и бузина. Учёные составили «Чёрную книгу флоры». Какие растения запрещено высаживать в Беларуси?-7

Для чего эта книга?

Александр Пугачевский:
Она выполняет сразу несколько миссий. Но самая главная – это просветительская, для того, чтобы наши люди понимали, что нельзя просто так ввозить неизвестные растения и выращивать у себя на приусадебном участке. А когда оно тебе надоело, могут высадить за забор, в лес и, как оно поведет себя, этот человек не знает. Он хочет делать хорошее, ему жалко просто бросить в костер или в компостник, но, на самом деле, это лучше. Да, мы погубим живое существо, но зато мы не создадим вот эти риски ущерба для нашей родной природы. Чаще всего виды ввезены к нам в страну, да и в любую другую страну ввозятся с благими намерениями. Да, борщевик – мы хотели получить отличное кормовое растение, а получили, как сейчас уже воспринимается, как некое чудовище.

Белая акация и бузина. Учёные составили «Чёрную книгу флоры». Какие растения запрещено высаживать в Беларуси?-10

Существует административная ответственность за распространение этих вредоносных растений?

Александр Пугачевский:
Что касается, вообще, борьбы, не только распространения, но и просто выращивания, то есть соответствующее постановление Совета министров Республики Беларусь, оно было издано в 2016 году и этим постановлением определен перечень видов, с которыми мы обязаны бороться. Это борщевики Сосновского и Мантегацци, золотарники канадские и гигантские, или высокие, клен ясенелистный, любимая в народе белая акация или робиния лжеакация, эхиноцистис лопастный – вот эти семь видов сейчас подлежат истреблению.

Белая акация и бузина. Учёные составили «Чёрную книгу флоры». Какие растения запрещено высаживать в Беларуси?-13

Белая акация и бузина. Учёные составили «Чёрную книгу флоры». Какие растения запрещено высаживать в Беларуси?-15

В книге есть даже бузина черная. Оказывается ее нужно тоже уничтожать?

Аркадий Скуратович:
Это кустарник в диком виде живет в Западной Европе, до наших границ он не доходит, поэтому все то, что попало к нам, это только культивируемый, а его культивируют с целью получения пищевого красителя, компоты варят, древесину иногда используют для специальных целей. Если вы будете выращивать у себя на участке, пожалуйста, выращивайте. Но когда начинают созревать ягоды, будьте добры, срежьте и утилизируйте. Самое главное – не выбрасывайте и не высаживайте его за забором.

Белая акация и бузина. Учёные составили «Чёрную книгу флоры». Какие растения запрещено высаживать в Беларуси?-18

Административное наказание будет в том случае, если вы распространяете?

Аркадий Скуратович:
Административного наказания пока нет. Допустим, робиния или белая акация наносит вред в южных регионах, где-то до широты Минска. Если их будут выращивать где-то в Витебской области, то это не может нанести никакого вреда, потому что там она не размножается и не рассевается сама. А вот в южной части Беларуси уже начали местами образовываться леса из белой акации. Чем это чревато? Это чревато тем, что там ничего белорусского не растет.

Люпин тоже есть в книге.

Александр Пугачевский:
На бедных песчаных почвах культуры люпина увеличивали продуктивность сосновых лесов в 60-70-ых годах прошлого столетия. Хотели принести пользу и нанесли ущерб.

Белая акация и бузина. Учёные составили «Чёрную книгу флоры». Какие растения запрещено высаживать в Беларуси?-21

Белая акация и бузина. Учёные составили «Чёрную книгу флоры». Какие растения запрещено высаживать в Беларуси?-23

# Растения и цветы # общество # Аркадий Скуратович # Фотофакт

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