В Беларуси на данный момент 12 заражённых коронавирусом

Новости Беларуси. Новый случай выявления COVID-19 в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У нашего соотечественника, который вернулся из Португалии, обнаружен фрагмент РНК коронавируса. Мужчина сдал тест в Национальном аэропорту «Минск», и он оказался положительным.





Пациент госпитализирован в Гомельскую областную инфекционную больницу, проводится повторный лабораторный контроль анализов. Состояние мужчины удовлетворительное.

Сейчас проходит госпитализация пациентов первого уровня, т. е. тех граждан, которые ехали с ним из-за границы, а также летели в самолёте. Кроме того, уточняющая диагностика проводится у одного из пациентов в Минске, который прибыл из Германии и скрыл факт пребывания в Северной Италии, а также у пациентки областной инфекционной больницы в Гродно.