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В Беларуси на данный момент 12 заражённых коронавирусом

11 марта 2020 11:00
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Новости Беларуси. Новый случай выявления COVID-19 в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У нашего соотечественника, который вернулся из Португалии, обнаружен фрагмент РНК коронавируса. Мужчина сдал тест в Национальном аэропорту «Минск», и он оказался положительным.

В Беларуси на данный момент 12 заражённых коронавирусом-1



Пациент госпитализирован в Гомельскую областную инфекционную больницу, проводится повторный лабораторный контроль анализов. Состояние мужчины удовлетворительное.

В Беларуси на данный момент 12 заражённых коронавирусом-3

Сейчас проходит госпитализация пациентов первого уровня, т. е. тех граждан, которые ехали с ним из-за границы, а также летели в самолёте. Кроме того, уточняющая диагностика проводится у одного из пациентов в Минске, который прибыл из Германии и скрыл факт пребывания в Северной Италии, а также у пациентки областной инфекционной больницы в Гродно.

В Беларуси на данный момент 12 заражённых коронавирусом-6

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Минздрав призывает всех граждан, которые возвращаются из-за границы, по возможности первые 14 дней ограничить число контактов. А в случае появления респираторной инфекции, вызывать скорую помощь. Обязательно нужно сказать по телефону – какие страны вы посещали. Всего в белорусских больницах с диагнозом COVID-19 находятся 12 пациентов. Трое из них готовятся к выписке.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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