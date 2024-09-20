ГАИ усилила контроль за соблюдением ПДД – в центре внимания пешеходы и велосипедисты

Госавтоинспекция усилила контроль за соблюдением ПДД участниками дорожного движения. В центре внимания – пешеходы, велосипедисты и те, кто передвигается на средствах персональной мобильности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В последнее время они все чаще попадают в печальные сводки ГАИ. Под особое наблюдение взяты наиболее аварийно-опасные участки дорог, а также нерегулируемые пешеходные переходы. Репортаж Алены Жиборт.

Еще несколько лет назад электросамокаты, сигвеи и гироскутеры белорусы использовали в свободное время для развлечений, сегодня – для регулярных поездок. До недавнего времени часто пользовался самокатом и Ярослав Чичин из Гродно.

Ярослав Чичин, житель Гродно:

Я ехал в магазин и, соответственно, когда возвращался, у меня был пакет в левой руке, ну и рулить было не очень удобно, и тут резко выезжает машина, когда машина выехала, я резко дал по тормозам, но я перепутал тормоз. То есть, вместо задних тормозов я нажал на передние тормоза, и перевернулся через себя, травмировался я довольно-таки сильно, откровенно говоря, где-то полтора месяца восстанавливался.

С начала 2024 года только в Гродненской области в дорожно-транспортных происшествиях погибли 10 велосипедистов и пешеходов, которые передвигались на средствах персональной мобильности. Около 20 человек пострадали. Сотрудники ГАИ следят за обстановкой. В центре внимания наиболее аварийно-опасные участки дорог, а также нерегулируемые пешеходные переходы.

Виталий Гансерок, инспектор дорожно-патрульной службы УГАИ УВД Гродненского облисполкома:

Сегодня нами было пресечено несколько правонарушений со стороны водителей по непредоставлению преимущества пешеходам на нерегулируемом пешеходном переходе. Также были пресечены правонарушения со стороны пешеходов, переходящих проезжую часть дороги вне пешеходного перехода либо на запрещающий сигнал светофора.