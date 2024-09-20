Свыше 20 факультативов по робототехнике открылись в школах Минской области

Около 40 тысяч детей занимаются в кружках технического профиля в Беларуси. А в учреждениях образования Минской области работает свыше 20 факультативов по робототехнике, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Такой класс есть и в Столбцовской школе № 3. Где обучается 15 ребят. Программа занятий рассчитана на три года. Начинают обучение с пятого класса. На факультативах школьники учатся создавать алгоритмы программ, решают задачи по электронике и схемотехнике. А также создают 3D-модели роботов и деталей. Проект нацелен на обучение нового поколения инженеров, способных работать с передовыми IT-решениями и изобретать новые. Так, школьники из Столбцов уже приняли участие в республиканском конкурсе «Дорога будущего», где заняли призовое место.

Павел Олешкевич, учитель средней школы № 3: Мы более детально и углубленно познакомились с основами робототехники. Это не то, что ребята видят в магазине на картинке готового робота, нужно, чтобы они поняли саму суть и начинку.

Евгения Слесарчик, директор средней школы № 3:

Наши ребята принимали участие в конференции, где продемонстрировали свой опыт роботоконструирования. Многих преподавателей и учащихся с других учреждений образования это заинтересовало. Поэтому, я надеюсь, что в будущем наш робокласс будет только расширяться.

Также с 2024 года в учреждении образования ввели класс инженерного профиля. А в шестой школьный день для детей организованы факультативы по графическому дизайну. Все занятия направлены на профориентацию школьников и подготовке к учебе в вузах.