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В Минске вводят новый формат выпускных для 11-классников – что изменится?

19 мая 2026 12:54
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Республиканский праздник «Последний звонок» в 2026 году в Беларуси проводить не будут. Решение принято из-за высокой нагрузки на выпускников и плотного графика экзаменационной кампании. При этом традиционные торжественные линейки во всех школах страны пройдут 23 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске вводят новый формат выпускных для 11-классников – что изменится?-2

Для выпускников в столице подготовлен подарок от руководства города – развлекательная программа в «Минск-Арене». Школьный комбинат организует там 20 точек питания. А выпускные вечера состоятся 12 июня. Нововведением этого года станет часть праздника, которая начнется в полночь на четырех площадках: во Дворце спорта, Футбольном манеже, «Чижовка-Арене» и комплексе Белгосуниверситета культуры и искусств.

В Минске вводят новый формат выпускных для 11-классников – что изменится?-4

Анна Рысевец, начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома:
Решение в пользу такого формата проведения выпускных вечеров было принято по итогам прошлогоднего праздника, который был организован для выпускников Заводского района, и вот как раз те положительные отзывы. И именно такой формат, в общем-то, позволили принять решение городским властям в проведении праздников на базе этих площадок.

Что касается экзаменов – порядок аттестации почти не изменился. 11-классники сдают два централизованных экзамена: 26 мая – предмет на выбор, 28 мая – один из государственных языков. Среди экзаменов по выбору появился новый интегрированный предмет – «История Беларуси в контексте всемирной истории». Главное новшество кампании: от сдачи ЦЭ теперь могут полностью освободить по медицинским показаниям. Данная норма затронет ребят, имеющих заболевания из специального перечня Министерства здравоохранения.

В Минске вводят новый формат выпускных для 11-классников – что изменится?-6

Ирина Каржова, начальник управления общего среднего образования Министерства образования Беларуси:
При этом обращаем внимание, что ребята, которые освобождаются от централизованного экзамена по медицинским основаниям, в этом году на централизованное тестирование пройти не могут. Аттестат об общем среднем образовании они получают, но участвовать во вступительной кампании они не могут.

Итоговую оценку по предметам ЦЭ рассчитают как среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок. При этом, если за сам выпускной экзамен ученик получит неудовлетворительные один или два балла, аттестат ему не выдадут. А пересдать ЦЭ можно будет в августе.

# Образование в Беларуси # Школы Беларуси # Выпускной # Выпускной в Беларуси

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