В Минске вводят новый формат выпускных для 11-классников – что изменится?

Республиканский праздник «Последний звонок» в 2026 году в Беларуси проводить не будут. Решение принято из-за высокой нагрузки на выпускников и плотного графика экзаменационной кампании. При этом традиционные торжественные линейки во всех школах страны пройдут 23 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для выпускников в столице подготовлен подарок от руководства города – развлекательная программа в «Минск-Арене». Школьный комбинат организует там 20 точек питания. А выпускные вечера состоятся 12 июня. Нововведением этого года станет часть праздника, которая начнется в полночь на четырех площадках: во Дворце спорта, Футбольном манеже, «Чижовка-Арене» и комплексе Белгосуниверситета культуры и искусств.

Анна Рысевец, начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома:

Решение в пользу такого формата проведения выпускных вечеров было принято по итогам прошлогоднего праздника, который был организован для выпускников Заводского района, и вот как раз те положительные отзывы. И именно такой формат, в общем-то, позволили принять решение городским властям в проведении праздников на базе этих площадок. Что касается экзаменов – порядок аттестации почти не изменился. 11-классники сдают два централизованных экзамена: 26 мая – предмет на выбор, 28 мая – один из государственных языков. Среди экзаменов по выбору появился новый интегрированный предмет – «История Беларуси в контексте всемирной истории». Главное новшество кампании: от сдачи ЦЭ теперь могут полностью освободить по медицинским показаниям. Данная норма затронет ребят, имеющих заболевания из специального перечня Министерства здравоохранения.