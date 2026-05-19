Подготовка резерва для сборных страны – рассказываем о детско-юношеской спортивной школе Дзержинского района

Развитие спорта – это один из приоритетов социальной политики государства. Сегодня во всех райцентрах доступны оздоровительные объекты. В этом направлении в Минской области делается многое. Возводятся новые комплексы, открываются дополнительные кружки и секции. Все больше молодых людей вовлекается в здоровый образ жизни. Об этом рассказали в программе «Центральный регион». Физкультурно-оздоровительный комплекс в Фаниполе – какими видами спорта занимаются, рассказали белорусы

Дзержинский район – динамично развивающийся регион. Строится жилье, объекты социальной сферы, вводятся новые производства и создаются рабочие места. Много внимания досугу. Притом учитываются интересы разных категорий. Здесь есть не только где поработать, но и отдохнуть. Новый импульс придало открытие детско-юношеской спортивной школы. Жители давно ждали ввода объекта. Благодаря современным условиям и серьезной материально-технической базе, здесь созданы все возможности для подготовки резерва для сборных страны. Всего в спортивной школе занимается свыше 400 детей. Работают четыре отделения. Два из них – это игровые виды спорта, баскетбол и футбол. Также в списке занятия настольным теннисом и дзюдо.

Всего баскетболом занимается более 200 ребят. Считается, что первые два года ребята изучают вид спорта изнутри. Присматривается к ним и тренер. Некоторые спортсмены сходят с дистанции и уже к третьему году обучения остаются только мотивированные.

Максим Панащук, старший тренер отделения баскетбола детско-юношеской спортивной школы Дзержинского района:

Результаты у нас улучшились благодаря этой базе. Потому что дети стали играть более в зале, который подходит под формат республиканских соревнований. В старой базе у нас был маленький спортзал, здесь уже стандартный. Поэтому дети уже тренируются как в игровых условиях. У меня четыре группы. С малышами немножко другой принцип работы. С малышами мы больше играем в различные игры, которые подходят под баскетбольные условия. То есть с мячами выбивалы, всевозможные подвижные. Уже со старшими ребятами это более акцентировано на игровую практику. По первым занятиям, если дети талантливые… Опять же, талант – это только 20% успеха. Если талант не подкреплен трудом, то ничего из ребенка не получится. Но увидеть можно. Это, конечно, любой тренер сразу видит. Чем больше они занимаются, тем у них больше появляется именно спортивный характер, спортивная злость. Они менее становятся эмоциональны, более собранные. Поэтому чем младше, тем они более непредсказуемые сами по себе. Когда более старше, они уже слушают тренера, видят площадку. Поэтому меняются в лучшую сторону, более спортивные становятся характер и мышление.

В отделении футбола занимается семь групп. Как шутят ребята: если наставник делает меньше ремарок – это уже хорошо. Значит, есть результат. Занятие проводится три раза в неделю и имеет четкий график. Сначала спортсмены разминаются, после переходят к основным элементам, направленным на развитие технических навыков. В финале игра в футбол, чтобы закрепить наработанное.

Андрей Гармаза, тренер-преподаватель отделения футбола детско-юношеской спортивной школы Дзержинского района:

Самые маленькие дети у меня на сегодняшний момент в детско-юношеской школе – это 2019 год и старше. Самая старшая в детско-юношеской школе – это 2012 год и моложе дети. Для меня это какое-то новшество. Никогда раньше с такими маленькими детьми мы не начинали работать. Как я говорю: новое веяние, новые тенденции. Поэтому мы тоже пытаемся не отставать и начинать даже с пятилетними детьми. Это сложно, требует определенного подхода к тренировочному процессу. Дети рассеянные, невнимательные, их надо завлечь. Постоянно концентрация внимания, вопрос дисциплины. Основной посыл в нашей работе теперь – это чисто через игровой метод. Все, начиная с подготовительной части, где обязательно подвижная игра на заданную тему. Все упражнения мы стараемся подбирать в виде какой-то игры с маленькими детьми. Пускай, может, это не совсем такой футбол и не такая тренировка, как мы видим у профессионалов. Может, это немножко больше похоже на игру. Как показывает опыт, детям это нравится. У них постоянно какие-то улыбки, эмоции на лице. Они с большим энтузиазмом и рвением бегут на эту тренировку.

Зал в спортшколе позволяет принимать соревнования не только областного, но и республиканского уровня. Одновременно на трибунах могут с комфортом расположиться свыше полтысячи зрителей. Даже сейчас в день нашего приезда площадка не пустует. Здесь развернулся финал соревнований по баскетболу среди девушек в рамках областной спартакиады школьников. Равные возможности для занятий создают для каждого.