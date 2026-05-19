Физкультурно-оздоровительный комплекс в Фаниполе – какими видами спорта занимаются, рассказали белорусы

Развитие спорта – это один из приоритетов социальной политики государства. Сегодня во всех райцентрах доступны оздоровительные объекты. В этом направлении в Минской области делается многое. Возводятся новые комплексы, открываются дополнительные кружки и секции. Все больше молодых людей вовлекается в здоровый образ жизни. Об этом рассказали в программе «Центральный регион».

Александр Василевский, инструктор-методист физкультурно-оздоровительного комплекса г. Фаниполя: В этой сфере я уже больше 10 лет. Занимался в свое время пауэрлифтингом. Так завязалось, связал свою жизнь со спортом. Нравится объяснять людям, делать их лучше.

Надежда Бразовская, тренер по спорту физкультурно-оздоровительного комплекса г. Фаниполя:

Великолепное направление рассчитано на абсолютно разную категорию людей. То есть так, как могут ходить девочки, начиная с 12-14 лет, заканчивая возрастом 70-75. Они ходят в одну и ту же группу. Фитнес-микс – это такое направление, которое именно рассчитано на более подкачку мышечной массы. То есть выполнение упражнений с определенным оборудованием. В отличие от аэробики, 700 килокалорий – это снижение массы тела. То есть мы за тренировку 100 % сжигаем около 400 – это минимум, максимум – 700. Это когда я включаю табату, к примеру, степы. Ходят мужчины и женщины. Недавно буквально накануне был один у меня мужчина. Он ходит уже два года. Присоединился еще один, пришел с женой.