Алёна Родовская: у нас не хватает форматов, в которых члены общественных организаций могли бы развиваться

Новости Беларуси. Авторская рубрика «ЗаДело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Родовская, СТВ:

О роли общественных организаций сейчас говорят много. Кто-то на сложном официальном языке так, что простой человек не понимает, кто-то критикует, кто-то пестрит лентой в соцсетях участием в различных массовых мероприятиях. Общественники – за и против. Стоит ли вступать? Я всегда советую ответить на один простой вопрос. Чем я могу быть полезен и что полезного мы сможем сделать вместе? Например, за последнее время многие редакции создали первички – и БСЖ, и «Белой Руси». Зачем журналистам это? Потому что мы готовы тратить свое время и силы на поддержку молодежных политических проектов, потому что понимаем, что потраченные усилия вернутся к нам утроенным результатом. Почему? Приведу случай из жизни. Ежегодно два ведущих вуза Беларуси выпускает около 50 политологов на всю страну. Почти все со свободными дипломами. Изучать политику – это огромный труд, но они хотят знать и выбирают эту профессию, Но! Те, кто идет учиться, знают, что вариантов применить себя не так много. Многие по окончании вуза не находят работу по специальности или просто не хотят соглашаться на имеющиеся предложения. Хорошо, если повезет – в отдел кадров или идеологию. А, например, уехать с дипломом политолога работать в районный музей или библиотеку? И такие запросы на распределение есть.

Алена Родовская:

А еще проходят практику в структурах, куда потом не могут распределиться. Студенты редко участвуют в диалоговых площадках и почти не практикуются в медийном сообществе. А ведь политологи – это специалисты, которые могут и в дипломатию, и в журналистику, и в политику, и в аналитику, и в бизнес. Но без опыта работы их не берут. Держа в руках диплом, они счастливы, потому что стали политологами, но не понимают, кому они нужны. А с кадрами надо работать. Вот тут, на мой взгляд, на помощь и должны прийти общественные организации. Социальные лифты для молодежи и почему полезно студентам вступать в ряды общественных организаций? Перед последними стоит сейчас нелегкая задача – не скатиться к работе на отчет: сколько мероприятий проведено, сколько молодежи посетило мероприятия и как это осветили СМИ. Знаете, чего у нас не хватает точно? Форматов, в которых они бы смогли развиваться и получать опыт публичных выступлений. Это позволило бы не терять интерес после разового включения в проблему. Постепенно они вырастут, и с такими лидерами можно будет и в радиоэфир, и на любую неформальную встречу молодежи, в которой они легко уведут разговор из оголтелой оппозиции в конструктивное русло. Везде, где есть такая возможность, следует открыть дорогу талантливым, патриотичным молодым людям, которые выдавлены на периферию нашего публичного пространства.