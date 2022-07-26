Заработать на мечту и помочь государству. Студотряды подключились к уборочной во всех регионах

Новости Беларуси. Аграрии Центрального региона убрали около 37 тысяч гектаров с зерновыми и зернобобовыми, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Общий намолот – свыше 178 тысяч тонн. Помощь аграриям во время жатвы оказывает и молодежь. В каждом районе сформированы сельско-хозяйственные студотряды. Ребята помогают механизаторам, работают на зерносушильных комплексах.

В Крупском районе 7 студотрядов. Большинство из них сельскохозяйственные. Молодежь активно принимает участие в жатве. Студенты помогают механизаторам, работают на зерносушильном комплексе и машинном дворе.

Как организована работа на Крупщине, узнавала наш корреспондент Анна Куртасова.

Анна Куртасова, корреспондент:

А на предприятии «Крупский Райагросервис» трудится сельскохозяйственный студотряд. Всего 8 человек. Ребята работают на зернотоке. Помогают аграриям в сортировке и фасовке нового урожая, также школьники задействованы в уборке территории.

У Таисии Козырицкой есть опыт работы в студотряде. В 2021 году трудилась в Крупском лесхозе. А в 2022-м попробовала новое направление – сельскохозяйственное.