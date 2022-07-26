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Заработать на мечту и помочь государству. Студотряды подключились к уборочной во всех регионах

26 июля 2022 14:21
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Новости Беларуси. Аграрии Центрального региона убрали около 37 тысяч гектаров с зерновыми и зернобобовыми, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Общий намолот – свыше 178 тысяч тонн. Помощь аграриям во время жатвы оказывает и молодежь. В каждом районе сформированы сельско-хозяйственные студотряды. Ребята помогают механизаторам, работают на зерносушильных комплексах.

Заработать на мечту и помочь государству. Студотряды подключились к уборочной во всех регионах-1

Как организована работа на Крупщине, узнавала наш корреспондент Анна Куртасова.

В Крупском районе 7 студотрядов. Большинство из них сельскохозяйственные. Молодежь активно принимает участие в жатве. Студенты помогают механизаторам, работают на зерносушильном комплексе и машинном дворе.

Заработать на мечту и помочь государству. Студотряды подключились к уборочной во всех регионах-4

Анна Куртасова, корреспондент:
А на предприятии «Крупский Райагросервис» трудится сельскохозяйственный студотряд. Всего 8 человек. Ребята работают на зернотоке. Помогают аграриям в сортировке и фасовке нового урожая, также школьники задействованы в уборке территории.

У Таисии Козырицкой есть опыт работы в студотряде. В 2021 году трудилась в Крупском лесхозе. А в 2022-м попробовала новое направление – сельскохозяйственное.

Заработать на мечту и помочь государству. Студотряды подключились к уборочной во всех регионах-7

Таисия Козырицкая, учащаяся филиала БГЭУ «Минский торговый колледж»:
Решила попробовать что-то новенькое. Плюс хорошо порекомендовали здесь. Сотрудники предприятия нам помогают, говорят, чтобы давали нам работу. И поддерживают нас.

Подробнее в видеоматериале.

# Уборочная кампания # общество # Анна Куртасова # Таисия Козырицкая # Кирилл Красько # Роман Фомин # Ангелина Гайдук # Маргарита Лисицкая # Евгений Тишкевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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