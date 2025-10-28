В Минске ввели в эксплуатацию электродепо «Слуцкое»

Электродепо «Слуцкое» в Минске введено в строй. Оно предназначено для обслуживания и ремонта поездов Зеленолужской линии метро, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

До начала эксплуатации этого объекта нагрузка ложилась на электродепо «Могилевское» – оно обслуживало две ветки. Зеленая линия сейчас насчитывает семь действующих станций. Ее продлевают до площади Бангалор. Второй участок третьей ветки будет более четырех километров. В него войдут три станции – «Переспа», «Комаровская» и «Парк Дружбы народов». Участок свяжет центр города с Советским районом столицы. Планируется, что в итоге третья линия метро будет насчитывать 14 станций и ее общая протяженность составит около 16 километров.

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:

Предназначение депо довольно понятно для всех – это обслуживание поездов, отстой поездов, то есть они там ночуют. Проводится мойка составов, какие-то регламентные работы. Все делается для того, чтобы они утром вышли на линию в технически исправном состоянии, чистые и чтобы работали на линии определенное время, до того, когда нужен будет определенный заход.