Белорусские полярники отправятся в 18-ю антарктическую экспедицию

Белорусские полярники продолжают изучать бескрайний мир шестого – самого холодного континента Земли. В Национальной Академии наук дан старт 18-й Белорусской антарктической экспедиции. Она станет завершающим этапом пятилетнего цикла работ по изучению полярных районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подобран профессиональный состав из 12 человек. Это ученые разных профилей, а также технический персонал. 30 октября из Минска участники экспедиции отправятся в Кейптаун, после чего – в Антарктиду. Впереди у наших полярников целый пласт научных исследований по восьми направлениям. Они продолжат биологические, озонометрические и гидрологические исследования.

Не обойдется и без отборов новых уникальных образцов природного фонда белого материка. Также полярникам предстоит продолжить второй этап строительства уже действующей Белорусской антарктической станции и ввод новых объектов. В их числе очистные сооружения для бытовых сточных вод.