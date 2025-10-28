Белорусские полярники отправятся в 18-ю антарктическую экспедицию
Белорусские полярники продолжают изучать бескрайний мир шестого – самого холодного континента Земли. В Национальной Академии наук дан старт 18-й Белорусской антарктической экспедиции. Она станет завершающим этапом пятилетнего цикла работ по изучению полярных районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подобран профессиональный состав из 12 человек. Это ученые разных профилей, а также технический персонал. 30 октября из Минска участники экспедиции отправятся в Кейптаун, после чего – в Антарктиду. Впереди у наших полярников целый пласт научных исследований по восьми направлениям. Они продолжат биологические, озонометрические и гидрологические исследования.
Не обойдется и без отборов новых уникальных образцов природного фонда белого материка. Также полярникам предстоит продолжить второй этап строительства уже действующей Белорусской антарктической станции и ввод новых объектов. В их числе очистные сооружения для бытовых сточных вод.
Владимир Нестерович, участник 18-й Белорусской антарктической экспедиции:
Это седьмая экспедиция. Готовимся к экспедиции, готовим новые грузы – все, что к этому необходимо.
Алексей Гайдашов, начальник 18-й Белорусской антарктической экспедиции:
Задачи, которые перед нами поставлены, – это дальнейшее развитие инфраструктуры станции, ее совершенствование, оснащение новым научным, технологическим оборудованием и, конечно же, во главе угла стоят научные исследования. Второй год подряд реализуется еще одна программа – это выявление генетических возможных изменений в организме полярников под воздействием неблагоприятных природных условий – это первое. И второе – то, что эти данные могут использоваться, как фоновый мониторинг и, в том числе, для оценки состояния космонавтов в будущем.
Владимир Рыжиков, директор Республиканского центра полярных исследований НАН Беларуси:
Это работы, связанные с изучением физики атмосферы, то есть будут получены фундаментальные данные по аэрозольному составу частиц атмосферы, которые позволяют прогнозировать изменения климата как в Южном полушарии, так и в Северном. Сделан задел на перспективу получения биологически активных препаратов, которые можно в дальнейшем использовать в фармацевтике.
Команда белорусских полярников будет работать в суровых климатических условиях в тесной связке с российскими коллегами. Средняя температура зимних месяцев в центре материка -65 градусов. Продлится антарктический вояж до весны. По планам, группа вернется домой в апреле 2026 года.