Останки погибшего при защите блокадного Ленинграда белоруса перезахоронили на Родине

История возвращает тех, кого перестали ждать. Для многих семей слова «пропал без вести» звучали как приговор – без могилы, без ответа, без памяти о последнем бое.

Так случилось и с Александром Брайковым – уроженцем белорусской деревни Новиловка, который ушел на фронт в 18 и не вернулся. Его имя почти 85 лет числилось в списках пропавших без вести, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российским поисковикам в сентябре удалось обнаружить обломки советского истребителя Як-7Б, который пилотировал 21-летний Александр Брайков. 28 октября останки бойца перезахоронили на его родине в Ветке.