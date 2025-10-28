Останки погибшего при защите блокадного Ленинграда белоруса перезахоронили на Родине
История возвращает тех, кого перестали ждать. Для многих семей слова «пропал без вести» звучали как приговор – без могилы, без ответа, без памяти о последнем бое.
Так случилось и с Александром Брайковым – уроженцем белорусской деревни Новиловка, который ушел на фронт в 18 и не вернулся. Его имя почти 85 лет числилось в списках пропавших без вести, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Российским поисковикам в сентябре удалось обнаружить обломки советского истребителя Як-7Б, который пилотировал 21-летний Александр Брайков. 28 октября останки бойца перезахоронили на его родине в Ветке.
О том, как спустя десятилетия удалось вернуть героя семье – в сюжете наших корреспондентов.
В списки пропавших без вести попали сотни тысяч бойцов, которые сражались в Великой Отечественной. Так было и с Александром Брайковым. Житель деревни Новиловка отправился на фронт в 18 лет и не вернулся. О судьбе отважного юноши родные узнали лишь спустя 85 лет: останки красноармейца нашли под Санкт-Петербургом.
Мария Барабанова, двоюродная племянница Александра Брайкова:
Мы уже привыкли к тому, что уже нет их. И тут он раз – и появился. Он как будто среди нас появился. Он же мой дядя, считается. Но я не могу его дядей назвать. Он для меня молодой. Еще ничего не узнал о жизни, а уже нет.
Установить место гибели белоруса удалось российским поисковым отрядам во время экспедиции «Ленинградский фронт». В сентябре при раскопках в Колпинском районе были обнаружены обломки советского истребителя Як-7Б и останки пилота, который погиб в марте 1943-го при защите блокадного Ленинграда.
Редкая удача – обнаружить предметы, благодаря которым можно установить имя бойца и заполнить белые пятна в истории. Поисковики двух стран объединили усилия, чтобы найти семью погибшего и вернуть героя на Родину.
Константин Мищенко, заместитель директора Гомельского областного музея военной славы:
Это очень важно сегодня для сохранения исторической памяти, чтобы те люди, которые выполнили свой долг перед Родиной, были увековечены.
Подробности в видео.