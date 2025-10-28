Белорусские огнеборцы в числе лучших! Как проходит чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту?

Белорусские огнеборцы в числе лучших на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту. В эти дни мировое первенство проходит в Саудовской Аравии. В программе первого соревновательного дня – подъем по штурмовой лестнице. Эта дисциплина не только вид спорта, но и отработка практического навыка спасения людей на высоте.

С первых минут – упорная борьба среди сильнейших спортсменов со всего мира. Подъем по штурмовой лестнице – самая зрелищная, но и технически самая сложная дисциплина пожарно-спасательного спорта.

Глеб Прокофьев, корреспондент: Это закулисье учебной башни. Высота сооружения около 14 метров. По сути, это четырехэтажный дом. Необходимо забраться через окно четвертого этажа. Мы по обычной лестнице поднялись за 45 секунд, а спортсменам-рекордсменам по штурмовке на это понадобится меньше чем 13.

Причем это общее время, куда входит и преодоление дистанции в 32 метра с 8-килограммовой штурмовой лестницей.

Чтобы оказаться на пьедестале, спортсменам сегодня не единожды придется забраться по штурмовке, демонстрируя лучшее время. Борьба за чемпионский титул началась в предварительных забегах. У каждого участника – две попытки, чтобы показать наилучший результат

Константин Закалинский, тренер мужской сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту:

Технических сбоев хватает. Нужно немножко внести коррективы, чтобы во второй попытке ребята показали все свои максимальные результаты и боролись только за первое место.

На вершине башни установлены электронные часы для фиксации времени подъема. Здесь ни то что каждая секунда, а каждая миллисекунда имеет значение. Потому оборудование проходит строгую проверку перед стартом, чтобы избежать сбоев.