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Кто будет представлять Беларусь на детском конкурсе «Витебск – 2025»? Поговорили с победительницей отборочного этапа

19 марта 2025 10:26
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15 марта в культурной столице Беларуси, городе Иваново Брестской области, прошел национальный отбор на Международный детский конкурс «Витебск – 2025», и уже есть имя победительницы. Именно она представит Беларусь на этом грандиозном музыкальном форуме.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – воспитанница Гранд-студии искусств «Malinovka By Spamash» Амалия Сухан.

Кто будет представлять Беларусь на детском конкурсе «Витебск – 2025»? Поговорили с победительницей отборочного этапа -2

Александр Меженный, ведущий:
Мне кажется, победитель отборочного тура уже одной ногой считает себя победителем и всего «Славянского базара». Есть такое?

Кто будет представлять Беларусь на детском конкурсе «Витебск – 2025»? Поговорили с победительницей отборочного этапа -4

Амалия Сухан, победитель национального отбора на международный детский музыкальный конкурс «Витебск – 2025»:
Конечно, буду стараться. Я не буду как-то обесценивать работу участников из других стран, потому что это будет очень сложная битва прям. Будут очень сильные ребята, я уверена, и, конечно, волнение присутствует, потому что международный конкурс, вообще с разных стран дети, и, конечно, будет сложно: у всех разные песни, и работа должна быть сейчас очень активна.

Кто будет представлять Беларусь на детском конкурсе «Витебск – 2025»? Поговорили с победительницей отборочного этапа -6

Александр Стасевич, ведущий:
Амалия, ты не первый раз принимаешь участие в отборе на национальный конкурс. В этом году все получилось. Расскажи, какая работа была проведена за этот год?

Кто будет представлять Беларусь на детском конкурсе «Витебск – 2025»? Поговорили с победительницей отборочного этапа -8

Амалия Сухан:
На самом деле, как только что-то не удалось в отборе в том году, сразу же началась большая работа: это написание материала белорусской песни, это какая-то работа, конечно же, с вокалом, но вокал – это не самое главное, потому что главное у артиста, помимо нот, – это то, как он держится на сцене, то, как он доносит материал, доносит свою песню зрителям, актерское мастерство, хореография.

При чем у нас был необычный номер. У нас был впервые номер с бэк-вокалом. Также с девочками у нас была большая репетиция, чтобы каждое движение отточить вместе. И на протяжении всего этого года мы шли к этому, ежедневные репетиции были, и в целом проделана огромная работа всем продюсерским центром.

Подробности смотрите в видео.

# Музыка # Славянский базар в Витебске # Конкурс # Александр Стасевич # Александр Меженный

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