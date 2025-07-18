Лукашенко – чиновникам: я вчера проехал по типичным для Беларуси полям и знаю обстановку!

11 миллионов тонн зерна планируют собрать в 2025 году в Беларуси. Об этом заявил Президент 18 июля во время селекторного совещания. В центре внимания – ход уборочной, важнейшего этапа сельскохозяйственных работ, который как никогда определит вес республиканского каравая, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С самого начала глава государства напомнил: погодные условия не могут быть оправданием для недоработок в АПК. Государство со своей стороны для проведения успешной уборочной кампании сделало все возможное. При соблюдении технологических регламентов, дисциплине и нестандартном подходе можно получить максимальный результат. Президент уверен: любые риски можно и нужно минимизировать. Каким образом это делать и какие корректировки необходимы, сегодня озвучивают ответственные за агропромышленный комплекс. На повестке 5 важнейших вопросов: ремонт всей зерноуборочной техники; обеспечение топливом; сушка зерна; трудовая и технологическая дисциплина; механизаторские кадры. Президент требует правдивой информации и не просто констатации фактов, а аналитики тенденций и процессов, которые существенно влияют на ситуацию.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уборку зерновых, зернобобовых и других культур могут усложнить и дожди, и шквалистый ветер, и высокая температура – любой неблагоприятный фактор внешней среды. Все это объективные обстоятельства, негативное влияние которых прогнозируемо: полегание посевов, вегетация сорняков, а также возможное прорастание зерна. Любые риски можно и нужно минимизировать. Для этого и собираемся, чтобы обозначить проблемные вопросы, согласовать подходы, выработать стратегию уборочной кампании в данных условиях.

Стоит задача – обеспечить нестандартную организацию труда, чтобы провести заготовку кормов и своевременную уборку зерновых прежде всего. Сделать это надо очень быстро, несмотря на те погодные условия, которые складываются. Нельзя допустить, чтобы уборочная кампания проходила в небрежном режиме. Это грозит неизбежными потерями урожая.

Я вчера поздно вечером проехал по контролируемым типичным для Беларуси полям и знаю обстановку.

Председатель КГК, а также профильный министр и губернаторы озвучили ряд проблемных моментов: от неготовности техники до хищений. При оценке Александр Лукашенко ориентирует контролирующие органы видеть объем и масштаб недоработок. Что касается воровства, то глава государства потребовал от МВД разобраться с этим явлением самым жестким образом.