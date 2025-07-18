200 дополнительных секторов: МТС усилил сеть 4G еще в 38 районах страны

Компания МТС в рамках очередного этапа модернизации сети активировала более 200 секторов LTE на 67 базовых станциях по всей стране. Дополнительные мощности охватили 55 населенных пунктов в 38 районах, включая областные и районные центры, а также сельскую местность.

Благодаря двенадцатому с начала года массовому включению LTE, сеть четвертого поколения стала быстрее и стабильнее в Минске и всех областных центрах. Также в рамках очередного этапа модернизации 4G улучшения качества сигнала получили абоненты сразу в 18 районных центрах. В Брестской области это Барановичи и Кобрин, в Витебской — Полоцк и Орша, в Гомельской — Буда-Кошелево, Быхов, Наровля, Светлогорск и Хойники, в Гродненской — Волковыск, Лида, Островец, Слоним, Сморгонь и Щучин, а в Минской — Логойск, Молодечно и Новогрудок.

Работы проводились в партнерстве с единым инфраструктурным оператором сети 4G в Беларуси — компанией beCloud. Базовые станции функционируют в диапазонах 800, 1800 и 2600 МГц и обеспечивают более высокую скорость передачи данных, устойчивое соединение и качественные голосовые вызовы в сети VoLTE.

С начала года сеть МТС приросла почти на 600 базовых станций LTE. Всего же абонентов мобильного оператора по всей стране обслуживают почти 20 тысяч базовых станций второго, третьего и четвертого поколений, при этом их число постоянно увеличивается.

Справка:

МТС — крупнейший оператор связи Беларуси по количеству абонентов. Компания в 2015 году первой в Беларуси предоставила пользователям доступ к связи 4G, а в 2022 году — запустила голосовые вызовы по технологии VoLTE. Сегодня цифровые услуги на базе 4G охватывают территорию, на которой проживает 99,3% населения страны.

МТС является лидером по качеству мобильной связи в Республике Беларусь. Сеть оператора имеет наибольшую итоговую интегральную оценку показателей по итогам измерений государственного предприятия «БелГИЭ», проведенных в 2025 году. Об этом свидетельствуют данные мониторинга качества услуг электросвязи на 09:00 18 июля.