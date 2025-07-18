В Беларуси подвели итоги подачи документов на бюджетные места в вузы

В ведомстве также напомнили, что ранее были зачислены 5 700 целевиков и 500 победителей университетских олимпиад. Кроме того, около 4,5 тысячи абитуриентов получили право на зачисление без экзаменов – в их числе победители международных и республиканских олимпиад, медалисты, выпускники колледжей с отличием, а также учащиеся Национального детского технопарка и профильных классов. Еще около 700 человек поступают вне конкурса. К слову, наибольший спрос – более пяти человек на место – отмечен на такие специальности, как графический и мультимедийный дизайн, информационные системы и технологии, правоведение и педиатрия. Некоторые абитуриенты подали документы, имея очень высокие баллы – свыше 390. В их числе будущие стоматологи, экономисты, IT-специалисты и переводчики. Отметим, до 19 июля будет продолжаться прием документов на бюджет на сельскохозяйственные специальности и по силовому профилю. У платников время есть до 1 августа, в аграрных вузах дают на день больше – до 2 августа. Итоги приемной кампании будут опубликованы на сайтах учебных заведений и в личных кабинетах абитуриентов.