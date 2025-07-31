В Минске впервые прошла спартакиада среди молодых госслужащих

С пользой для здоровья! Спартакиада «Командный формат» среди молодых госслужащих впервые прошла в Минске. Стадион «Трактор» собрал полсотни участников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игроки пяти команд показали свою выносливость и отличную физическую подготовку. Перетягивание каната, «командные лыжи», испытание на сохранение равновесия – все это предстояло преодолеть в борьбе за первенство. Главная цель мероприятия – не только привить любовь к спорту, но и укрепить командный дух. Атмосфера единства царила на протяжении всего соревнования, ведь все испытания были направлены на сплочение. Победу одержала дружина Мингорисполкома, на втором месте – сотрудники главного управления юстиции столичной мэрии, и замкнули тройку лидеров представители Комитета госконтроля Беларуси.

Андрей Шпаков, сотрудник главного управления юстиции Мингорисполкома:

Спартакиада – это всегда хорошо, повод сблизиться людям, которые работают в разных структурах, поддержать свою физическую активность, потому что часть госслужбы связана с засиживанием в кабинетах, а тут можно выйти и приобщиться к спорту.