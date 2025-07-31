В Минске впервые прошла спартакиада среди молодых госслужащих

С пользой для здоровья! Спартакиада «Командный формат» среди молодых госслужащих впервые прошла в Минске. Стадион «Трактор» собрал полсотни участников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С пользой для здоровья! Спартакиада «Командный формат» среди молодых госслужащих впервые прошла в Минске. Стадион «Трактор» собрал полсотни участников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Игроки пяти команд показали свою выносливость и отличную физическую подготовку. Перетягивание каната, «командные лыжи», испытание на сохранение равновесия – все это предстояло преодолеть в борьбе за первенство. Главная цель мероприятия – не только привить любовь к спорту, но и укрепить командный дух.
Атмосфера единства царила на протяжении всего соревнования, ведь все испытания были направлены на сплочение. Победу одержала дружина Мингорисполкома, на втором месте – сотрудники главного управления юстиции столичной мэрии, и замкнули тройку лидеров представители Комитета госконтроля Беларуси.
Андрей Шпаков, сотрудник главного управления юстиции Мингорисполкома:
Спартакиада – это всегда хорошо, повод сблизиться людям, которые работают в разных структурах, поддержать свою физическую активность, потому что часть госслужбы связана с засиживанием в кабинетах, а тут можно выйти и приобщиться к спорту.
Илона Илларионова, заместитель начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Мы видим достаточно хорошую динамику и тенденцию, что в государственные органы с каждым годом приходит все больше и больше молодых людей, и очень важно в такие моменты их подхватить, поддержать, потому что ты сразу погружаешься в свою важную ответственную работу и тебе кажется, что нужно сосредоточиться только на ней. Но не надо забывать, что ты еще молодой, инициативный, энергичный и не забывать про те возможности, которые у тебя есть для проведения таких мероприятий.
Победителей наградили дипломами и памятными призами. В планах – сделать спартакиаду традиционной, чтобы увлекать все больше молодых специалистов здоровым образом жизни и физической активностью.