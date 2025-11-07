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Президент Беларуси поздравил соотечественников с Днём Октябрьской революции

07 ноября 2025 07:40
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Беларусь сегодня, 7 ноября, отмечает День Октябрьской революции. Событие 108-летней давности коренным образом изменило историю, миропорядок и во многом определило нашу реальность. И пусть отношение к дате сейчас разное, белорусы не переписывают прошлое, а извлекают уроки и берут лучшее, которому дают новое дыхание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси поздравил соотечественников с Днём Октябрьской революции-2

Выбрав в XXI веке самостоятельный путь, мы сохраняем ориентиры: от идеалов социального равенства и гуманизма до ценностей мира и дружбы народов. Сегодня по стране проходят митинги и возложения к памятникам советского времени. Но главное – череда важных открытий к празднику. Из года в год их ждут в больших и малых городах. Речь идет о нужных людям и стране объектах: новых предприятиях, больницах, школах, спортивных объектах, мостах, дорогах. Президент поздравил белорусов с праздником.

Президент Беларуси поздравил соотечественников с Днём Октябрьской революции-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Этот праздник – дань уважения событиям, которые повлияли на ход мировой истории и заложили основу для формирования белорусской государственности. Зарожденная в октябре 1917 года на принципах справедливости и народовластия модель социального государства сформировала прочный фундамент для развития нашей страны. Сохранив традицию празднования, белорусы наполнили ее созидательным смыслом, в основе которого эволюционный путь устойчивого преобразования общества без социальной вражды и потрясений. День 7 ноября спустя десятилетия знаменует трудовые достижения и важные открытия. 

# Александр Лукашенко

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