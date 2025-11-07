Президент Беларуси поздравил соотечественников с Днём Октябрьской революции

Беларусь сегодня, 7 ноября, отмечает День Октябрьской революции. Событие 108-летней давности коренным образом изменило историю, миропорядок и во многом определило нашу реальность. И пусть отношение к дате сейчас разное, белорусы не переписывают прошлое, а извлекают уроки и берут лучшее, которому дают новое дыхание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выбрав в XXI веке самостоятельный путь, мы сохраняем ориентиры: от идеалов социального равенства и гуманизма до ценностей мира и дружбы народов. Сегодня по стране проходят митинги и возложения к памятникам советского времени. Но главное – череда важных открытий к празднику. Из года в год их ждут в больших и малых городах. Речь идет о нужных людям и стране объектах: новых предприятиях, больницах, школах, спортивных объектах, мостах, дорогах. Президент поздравил белорусов с праздником.