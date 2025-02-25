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В Минске открылся новый филиал МРЭО ГАИ

25 февраля 2025 17:45
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Новый филиал межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГАИ открылся в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске открылся новый филиал МРЭО ГАИ-2

Он расположен по проспекту Независимости на цокольном этаже торгового центра «Першы нацыянальны гандлевы дом». В филиале можно поставить или снять с учета транспортное средство, а также внести изменения в регистрационные данные автомобиля. Кроме того, здесь будет осуществляться обмен водительских удостоверений.

В Минске открылся новый филиал МРЭО ГАИ-4

Очень оперативно, очень профессионально, очень доброжелательный коллектив. Так что сняли один автомобиль с учета, а завтра приедем ставить другой автомобиль сюда же. Очень удобное месторасположение.

В Минске открылся новый филиал МРЭО ГАИ-6

Сергей Бабич, начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Необходимость открытия данного филиала была обусловлена большим количеством административных процедур, связанных с оказанием данной услуги. Порядка 220 тысяч административных процедур было совершено только за прошлый год. Административных процедур, связанных с обменом водительского удостоверения, выдачи водительского удостоверения, только уже за этот месяц было осуществлено порядка пяти тысяч.

Для прохождения осмотра транспортного средства необходимо заехать на пятый этаж паркинга. При этом стоит учитывать габариты автомобиля: его высота не должна превышать 180 см. Первые два часа стоянки – бесплатные. Для завершения процедур необходимо спуститься на цокольный этаж торгового центра.

# ГАИ ГУВД Мнгорисполкома # Сергей Бабич # ГАИ # Автомобили

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