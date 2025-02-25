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В музее истории Великой Отечественной представили уникальный экспонат – он создан руками бойцов

25 февраля 2025 17:35
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Реликвии войны, символы общего и личного подвига поколения победителей. В музее истории Великой Отечественной войны представили уникальный экспонат – журнал партизанской бригады «Пламя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В музее истории Великой Отечественной представили уникальный экспонат – он создан руками бойцов-2

Он создан руками бойцов практически из подручных средств: бумаги, картона, газет и даже искусственной кожи. Еще одна особенность издания – это его красочность. Здесь на страницах свыше 70 изображений: портреты отличившихся партизан и иллюстрации.

В музее истории Великой Отечественной представили уникальный экспонат – он создан руками бойцов-4

Ирина Зенько, ведущий научный сотрудник отдела учета фондов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
Работали над созданием этого рукописного журнала художники, профессиональные художники, которые также сражались в рядах партизан, партизанской бригады «Пламя». В перерывах между боями, на привалах, ночью у костра они делали зарисовки к рукописному партизанскому журналу, и поэтому он тоже получился в итоге красочным, ярким и профессионально оформленным.

В музее истории Великой Отечественной представили уникальный экспонат – он создан руками бойцов-6

Уникальный журнал партизанской бригады был представлен в рамках выставочного проекта «Раритеты музея». Он посвящен 80-й годовщине Великой Победы и начал работать с января 2025 года. А главная задумка, что до конца 2025-го экспозиция ежемесячно будет обновляться и вниманию зрителей будут представлены разные эксклюзивные предметы. А какие экспонаты станут следующими, сотрудники музея не оглашают, сохраняют интригу.

# Великая Отечественная война # Музеи Беларуси

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