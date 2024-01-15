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В Минске в усиленном режиме более 1,5 тысячи работников ЖКХ убирают снег

15 января 2024 17:34
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Уборка дворовых территорий от снега в Минске ведется в усиленном режиме. Задействованы более 160 единиц техники и свыше 1,5 тысячи работников ЖКХ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске в усиленном режиме более 1,5 тысячи работников ЖКХ убирают снег-1

Проводится ручная и механизированная уборка территории. По мере необходимости противогололедными материалами обрабатывают пешеходные связи и лестницы. При ухудшении погодных условий количество техники на улицах города увеличивается, продлевается график работы специалистов по комплексной уборке. Также коммунальные службы напоминают водителям, что необходимо своевременно освобождать дворовые проезды, чтобы могла проехать спецтехника.

В Минске в усиленном режиме более 1,5 тысячи работников ЖКХ убирают снег-4

Анастасия Сулимская, пресс-секретарь главный специалист отдела по информационно-общественной деятельности Минского городского жилищного хозяйства:
Напоминаем автовладельцам, что правилами благоустройства и содержания Минска закреплена обязанность по чистке от снега территории вокруг автомобиля на расстоянии не менее одного метра.

В столице организовано более 130 пунктов выдачи инвентаря для уборки. С адресами можно ознакомиться в Telegram-канале ЖКХ.

# ЖКХ # общество # Анастасия Сулимская

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