В Минске определили места для крещенских купаний, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В Минске определили места для крещенских купаний, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Окунуться в прорубь можно на станциях Дрозды, Комсомольское озеро и Цнянское водохранилище. Организуют купели и на территориях храмов. Для безопасности граждан в каждую прорубь поместят изгородь, которая позволит не уйти под лед. Также оборудуют лестницы. На всех локациях будут дежурить бригады скорой помощи и спасателей. Мероприятия начнутся 18 января в 18 часов и закончатся в полночь 19 января.
Василий Николайчук, ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД:
Еще раз повторяем и настоятельно рекомендуем: в прорубь не прыгать, опускаться туда медленно. Окунулись, вышли, надели теплую одежду и пошли по своим делам.
Специалисты предупреждают: окунаться в необорудованные проруби категорически запрещено. Необходимо помнить, что хронические заболевания и болезни системы кровообращения, а также общая слабость – поводы воздержаться от купаний. Погружение в прорубь в состоянии алкогольного опьянения также под строгим запретом.