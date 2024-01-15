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В Минске определили места для крещенских купаний

15 января 2024 17:34
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В Минске определили места для крещенских купаний, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске определили места для крещенских купаний-1

Окунуться в прорубь можно на станциях Дрозды, Комсомольское озеро и Цнянское водохранилище. Организуют купели и на территориях храмов. Для безопасности граждан в каждую прорубь поместят изгородь, которая позволит не уйти под лед. Также оборудуют лестницы. На всех локациях будут дежурить бригады скорой помощи и спасателей. Мероприятия начнутся 18 января в 18 часов и закончатся в полночь 19 января.

В Минске определили места для крещенских купаний-4

Василий Николайчук, ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД:
Еще раз повторяем и настоятельно рекомендуем: в прорубь не прыгать, опускаться туда медленно. Окунулись, вышли, надели теплую одежду и пошли по своим делам.

В Минске определили места для крещенских купаний-7

Специалисты предупреждают: окунаться в необорудованные проруби категорически запрещено. Необходимо помнить, что хронические заболевания и болезни системы кровообращения, а также общая слабость – поводы воздержаться от купаний. Погружение в прорубь в состоянии алкогольного опьянения также под строгим запретом.

# Купание в проруби # общество # Василий Николайчук # Новости Минска и Минской области

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