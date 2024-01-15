В Минске определили места для крещенских купаний, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Окунуться в прорубь можно на станциях Дрозды, Комсомольское озеро и Цнянское водохранилище. Организуют купели и на территориях храмов. Для безопасности граждан в каждую прорубь поместят изгородь, которая позволит не уйти под лед. Также оборудуют лестницы. На всех локациях будут дежурить бригады скорой помощи и спасателей. Мероприятия начнутся 18 января в 18 часов и закончатся в полночь 19 января.

Василий Николайчук, ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД:

Еще раз повторяем и настоятельно рекомендуем: в прорубь не прыгать, опускаться туда медленно. Окунулись, вышли, надели теплую одежду и пошли по своим делам.