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В Минске в 9-й детской поликлинике открылась имиджевая комната МЧС

05 января 2023 17:14
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Новости Беларуси. В 9-й городской детской поликлинике открылась имиджевая комната МЧС. Она наполнена познавательными играми и наглядно-изобразительными материалами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске в 9-й детской поликлинике открылась имиджевая комната МЧС-1

Здесь также много информации для родителей: размещены QR коды, интернет-ссылки и дидактический материал по безопасности.

В Минске в 9-й детской поликлинике открылась имиджевая комната МЧС-4

Весело, было очень много полезных игрушек. Нельзя купаться на речке без взрослых. Это я сегодня узнал.

В Минске в 9-й детской поликлинике открылась имиджевая комната МЧС-7

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
Сама имиджевая комната МЧС важна и нужна не только для детей, но и, конечно, для взрослых. Во-первых, это хороший способ времяпрепровождения, находясь в поликлинике, потому что здесь дети могут узнать много полезного, ну а взрослые могут подчеркнуть ту же информацию, которую изучают и дети.

В Минске в 9-й детской поликлинике открылась имиджевая комната МЧС-10

Людмила Филиппович, заместитель главы администрации Партизанского района:
Самое главное, что детская поликлиника – это место, в котором находится ребенок со дня своего рождения практически и до наступления совершеннолетия. Я думаю, что открытие этой комнаты послужит еще одним шагом на пути создания безопасных условий жизнедеятельности наших детей.

В Минске в 9-й детской поликлинике открылась имиджевая комната МЧС-13

Алла Герасименко, главный врач 9-й городской детской поликлиники:
В нашей республике создана программа республиканская, которая действует на межведомственном уровне, по профилактике детского травматизма, что также очень снижает гибель детей от внешних воздействий.

В Минске в 9-й детской поликлинике открылась имиджевая комната МЧС-16

Сотрудники МЧС в имиджевой комнате будут регулярно проводить мероприятия. Это лекции по безопасности, познавательные викторины и интерактивные игры.

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# МЧС Беларуси # общество # Ольга Мельченко # Людмила Филиппович # Алла Герасименко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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